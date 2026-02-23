उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Corporation : धुळेकरांची मान अभिमानाने उंचावली! 'माझी वसुंधरा' अभियानात धुळे महापालिकेची राज्यात बाजी, ८ कोटींचे बक्षीस

Dhule Municipal Corporation Secures State Rank in Majhi Vasundhara 5.0 : माझी वसुंधरा अभियान-५.०’मध्ये तीन ते दहा लाख लोकसंख्या गटात धुळे महापालिकेने राज्यात द्वितीय, तर या अभियानातील भूमी या घटकांत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.
Dhule Municipal Corporation

Dhule Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: ‘शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियान-५.०’मध्ये तीन ते दहा लाख लोकसंख्या गटात धुळे महापालिकेने राज्यात द्वितीय, तर या अभियानातील भूमी या घटकांत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. या कामगिरीच्या जोरावर धुळे महापालिकेला तब्बल आठ कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळाले, हे विशेष. दरम्यान, मान्यवरांच्या हस्ते महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी मुंबईत ‘माझी वसुंधरा अभियान-५.०’ व ‘माझी वसुंधरा अभियान-४.०’ चे पारितोषिक स्वीकारले.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
environment
Municipal Commissioner
Majhi Vasundhara Abhiyan
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.