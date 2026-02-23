Dhule Municipal Corporation : धुळेकरांची मान अभिमानाने उंचावली! 'माझी वसुंधरा' अभियानात धुळे महापालिकेची राज्यात बाजी, ८ कोटींचे बक्षीस

धुळे: ‘शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियान-५.०’मध्ये तीन ते दहा लाख लोकसंख्या गटात धुळे महापालिकेने राज्यात द्वितीय, तर या अभियानातील भूमी या घटकांत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. या कामगिरीच्या जोरावर धुळे महापालिकेला तब्बल आठ कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळाले, हे विशेष. दरम्यान, मान्यवरांच्या हस्ते महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी मुंबईत ‘माझी वसुंधरा अभियान-५.०’ व ‘माझी वसुंधरा अभियान-४.०’ चे पारितोषिक स्वीकारले..महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून माझी वसुंधरा अभियान राबविले जाते. २०२४- २५ मध्ये पाचवे पर्व झाले. १ एप्रिल ते ३१ मार्चदरम्यान राबविण्यात आलेल्या या अभियानांतर्गत झालेल्या कामाचे थर्ड पार्टी मूल्यमापन करुन निकाल जाहीर झाला. यात धुळे महापालिकेने राज्यस्तरावर उल्लेखनिय कामगिरी केली..राज्यात द्वितीय‘माझी वसुंधरा-५.०’ अभियानात तीन ते दहा लाख लोकसंख्या गटात धुळे महापालिकेने राज्यात दुसरा, तर अभियानातील ‘भूमी’ या घटकात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकासाठी सहा कोटी रुपये तर भूमी गटातील पहिल्या क्रमांकासाठी दोन कोटी रुपये असे एकूण आठ कोटी रुपयांचे बक्षीस धुळे महापालिकेला प्राप्त झाले. .दरम्यान, २०२३-२४ च्या ‘माझी वसुंधरा-४.०’ अभियानात तीन ते दहा लाख लोकसंख्या गटात धुळे महापालिकेने राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवून पाच कोटींचे बक्षीस मिळविले होते. हे पारितोषिकही शनिवारी मुंबईतील कार्यक्रमात देण्यात आले..मुंबईत सन्मान सोहळामाझी वसुंधरा अभियानाचा पारितोषिक वितरण सोहळा शनिवारी (ता. २१) मुंबईत सरदार वल्लभभाई पटेल डोम (वरळी) येथे झाला. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, अभियानाच्या सचिव राजश्री भोज यांच्या हस्ते महापौर मायादेवी परदेशी, आयुक्त नितिन कापडणीस, उपमहापौर ज्योत्स्ना पाटील, उपायुक्त हेमंत निकम, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक लक्ष्मण पाटील, स्वच्छता निरीक्षक महेंद्र ठाकरे, वृक्ष अधिकारी रविकिरण पाटकरी, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी घनश्याम जाधव व कनिष्ठ अभियंता पारस हराळ यांनी धुळे महापालिकेचे पारितोषिक स्वीकारले..पाच घटकांवर आधारित कामेमहाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने २ ऑक्टोबर २०२० ला सुरु केले. भूमी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या निसर्गाच्या पंचतत्वांवर आधारित हे अभियान पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे आणि शाश्वत जीवनशैलीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था व लोकसहभागाद्वारे राबविले जाते. .Nashik Kumbh Mela: कुंभमेळ्यासाठी नाशिककरांवरच २०० कोटींचं कर्ज; महापालिकेकडून ग्रीन बॉण्ड विक्रीची घोषणा.यात ‘भूमी’ या घटकांत वृक्षारोपण, कचरा व्यवस्थापन, माती संवर्धन. ‘जल’ या घटकांत जलसंधारण, नदी पुनरुज्जीवन, सांडपाणी प्रक्रिया. ‘वायू’ या घटकांत वायू गुणवत्ता सुधारणा, ई-वाहनांचा वापर. ‘अग्नी’ या घटकांत सौर ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेचा वापर आणि ‘आकाश’ या घटकांत जनजागृती, ई- प्रतिज्ञेद्वारे नागरिकांचा सहभाग घेतला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.