Dhule Municipal Corporation : महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट! ४८ कोटींच्या पाणीपट्टीपैकी केवळ ५ कोटीच वसूल; ४३ कोटी अद्याप बाकी

धुळे: मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेकडून प्रयत्न होत असले तरी मालमत्ता करापोटी १०० कोटींवर येणे बाकी आहे. तशीच स्थिती पाणीपट्टी वसुलीची आहे. पाणीपट्टीपोटी ४८ कोटींपैकी आत्तापर्यंत केवळ पाच कोटी १९ लाख रुपये वसुली झाली आहे. त्यामुळे अद्यापही तब्बल ४३ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. अर्थात, दर वर्षी अशीच स्थिती कायम राहते. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत..सध्या मार्चअखेर असल्याने विशेषतः महापालिकेकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. थकबाकीसह चालू मागणी मिळून १०० कोटी रुपयांवर येणे बाकी असल्याने ते वसुल कसे करायचे असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासह मालमत्ता कर विभागापुढे आहे. जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सरत्या आर्थिक वर्षात साधारण वर्षभर वेळोवेळी शास्ती माफी योजना सुरु ठेवली. .विशेष म्हणजे १०० टक्के शास्ती (दंड) माफ करुनदेखील अपेक्षित वसुली झाल्याचे पाहायला मिळाले नाही. आता मार्चमध्ये प्रारंभी १ ते १५ मार्चदरम्यान शास्ती माफी योजना घोषित केली. त्यानंत आता ३१ मार्चपर्यंत योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. त्याचा किती फायदा महापालिकेला होतो याकडे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, मालमत्ता कराची कोट्यवधींची थकबाकी असतांना दुसरीकडे पाणीपट्टीची स्थितीदेखील त्याहून वेगळी नाही..Krushna River : 'कृष्णा'काठी 'पाणीबाणी' अजून आठवडा चिंतेचा : कोयना धरणातील कामाचा परिणाम.४३ कोटी बाकीमहापालिका हद्दीतील नळधारकांकडून अर्धा इंच कनेक्शनासाठी वार्षिक १६९०, पाऊण इंच कनेक्शनासाठी २७४०, व्यावसायिक कनेक्शनसाठी वार्षिक १२ हजार रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. तर ज्यांच्याकडे नळ कनेक्शन नाही त्यांच्याकडून पाचशे रुपये विशेष पाणीपट्टी वसुल केली जाते. गेल्या काही वर्षात शहरात मालमत्ता वाढल्या असल्या तरी नळधारकांची संख्याही फारशी वाढल्याचे पाहायला मिळालेले नाही. .अर्थात पाणीपट्टीची मागणीही तुलनेने वाढलेली नाही. दुसरीकडे रेकॉर्डवर जेवढे नळधारक आहेत. त्यांच्याकडूनही पाणीपट्टी वसुल होतांना दिसत नाही. यावर्षीही तशीच स्थिती आहे. यावर्षी १ एप्रिल २०२५ ते १२ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत तब्बल ४३ कोटी ३२ लाख ६७ हजार ९४६ रुपये पाणीपट्टी वसुली बाकी आहे.