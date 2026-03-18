Dhule Solar Project : धुळे महापालिकेचा मास्टरस्ट्रोक! सौरऊर्जेमुळे दरमहा लाखो रुपयांची बचत; वीजबिलाचा ताण कमी

धुळे: महापालिकेच्या इमारतीवर बसविलेल्या ऑन ग्रीड रुफ टॉप सोलर सिस्टिमुळे महापालिकेच्या वीजबिलात दरमहा सुमारे एक ते दीड लाख रुपये बचत होत आहे. दरम्यान, सोलर प्रोजेक्ट, महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र, गांडूळ खत प्रकल्प येथेही लवकरच सोलर सिस्टिम कार्यान्वित होईल. त्यामुळे या सर्व सौरऊर्जा वापरातून वीजबिलावर होणाऱ्या खर्चात महापालिकेला दरमहा सुमारे २५ लाख रुपये बचत अपेक्षित आहे..शासनाच्या माझी वसुंधरा योजनेंतर्गत धुळे महापालिकेला चार कोटी रुपयांचे बक्षीस प्राप्त झाले. या रकमेतून इतर विविध कामांसह धुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीवर ऑन ग्रीड रुफ टॉप सोलर सिस्टीम बसविण्यात आले. एक कोटी २० लाख रुपये खर्चातून २०० केडब्ल्यूपी क्षमतेची ही सिस्टिम बसविण्यात आली. सप्टेंबर-२०२५ पासून ही सोलर सिस्टिम कार्यान्वित झाली. त्यानंतर सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर अशा तीन महिन्यांत एकूण सोलर युनिट व विद्युत बिलाची रक्कम याची तुलना केली असता लक्षणीय बदल व बचत झाल्याचे निर्दशनास आले आहे. यात दरमहा सुमारे एक ते दीड लाख रुपये बचत होत असल्याचे समोर आले..हे प्रकल्प लवकरच कार्यान्वितदरम्यान, मनपा मालकीच्या जागेवरील सोलर प्रोजेक्ट तसेच अमृत-२.० योजनेंतर्गत महापालिकेच्या सुकवद व बाभळे जलशुध्दीकरण केंद्रात प्रत्येकी एक मेगावॅट, अक्कलपाडा जलशुद्धीकरण केंद्र येथे १०० किलोवॅट तसेच महापालिकेच्या गांडुळ खत प्रकल्पावर ३०० किलोवॅट क्षमतेची सोलर सिस्टीम बसविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. या सर्व सिस्टिम्स कार्यान्वित झाल्यानंतर महापालिकेला दरमहा सुमारे ५० लाख रुपये बचत अपेक्षित आहे. अर्थात या सर्व ठिकाणी वीजबिलावर होणारा खर्च वाचणार आहे..फायद्याचा निर्णयमहापालिकेचा विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वीजवापर होतो. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा मोठा आर्थिक ताण येतो. सौर उर्जेच्या वापरामुळे वीजबिल वाचणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरील भारही कमी होईल. माझी वसुंधरा योजना यशस्वी होण्यासाठी सौर उर्जा वापराचा घेण्यात आलेला निर्णय धुळे महापालिकेच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असल्याचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी म्टले आहे.