उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Solar Project : धुळे महापालिकेचा मास्टरस्ट्रोक! सौरऊर्जेमुळे दरमहा लाखो रुपयांची बचत; वीजबिलाचा ताण कमी

Rooftop Solar System Reduces Electricity Bills : महापालिकेच्या वीजबिलात दरमहा सुमारे एक ते दीड लाख रुपये बचत होत आहे. दरम्यान, सोलर प्रोजेक्ट, महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र, गांडूळ खत प्रकल्प येथेही लवकरच सोलर सिस्टिम कार्यान्वित होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: महापालिकेच्या इमारतीवर बसविलेल्या ऑन ग्रीड रुफ टॉप सोलर सिस्टिमुळे महापालिकेच्या वीजबिलात दरमहा सुमारे एक ते दीड लाख रुपये बचत होत आहे. दरम्यान, सोलर प्रोजेक्ट, महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र, गांडूळ खत प्रकल्प येथेही लवकरच सोलर सिस्टिम कार्यान्वित होईल. त्यामुळे या सर्व सौरऊर्जा वापरातून वीजबिलावर होणाऱ्या खर्चात महापालिकेला दरमहा सुमारे २५ लाख रुपये बचत अपेक्षित आहे.

