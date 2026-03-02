उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्याचा कचरा आता मध्यप्रदेशातील कारखान्यांची 'भट्टी' पेटवणार; ६० हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया!

Role of Indai Recyclers LLP in Waste Segregation : धुळे महानगरपालिकेच्या वरखेडी रोड येथील कचरा डेपोवर 'इंदाई रिसायक्लर्स'मार्फत मशीनरीच्या सहाय्याने कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि श्रेडिंग करून त्याचे इंधनात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
रमाकांत घोडराज
धुळे: महापालिका क्षेत्रातून रोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण तथा प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे काम महापालिकेच्या सहकार्याने इंदाई रिसायक्लर्स एलएलपी ही कंपनी करीत आहे. गेल्या साधारण वर्षभरात ६० हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या कचऱ्यातून निघालेले ‘आरडीएफ मटेरियल’ कंपनीतर्फे धार (मध्य प्रदेश) येथील एका सिमेंट फॅक्टरीला इंधन म्हणून पाठविले जात आहे.

