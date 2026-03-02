Dhule News : धुळ्याचा कचरा आता मध्यप्रदेशातील कारखान्यांची 'भट्टी' पेटवणार; ६० हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया!

धुळे: महापालिका क्षेत्रातून रोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण तथा प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे काम महापालिकेच्या सहकार्याने इंदाई रिसायक्लर्स एलएलपी ही कंपनी करीत आहे. गेल्या साधारण वर्षभरात ६० हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या कचऱ्यातून निघालेले ‘आरडीएफ मटेरियल’ कंपनीतर्फे धार (मध्य प्रदेश) येथील एका सिमेंट फॅक्टरीला इंधन म्हणून पाठविले जात आहे..धुळे शहरवासीय व महापालिकेला वर्षभर भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे घनकचरा. या कचऱ्याच्या संकलनापासून ते त्याची विल्हेवाट लावण्यापर्यंतची समस्या गेली अनेक वर्ष धुळेकर पाहात आले आहेत. महापालिका मालकीच्या वरखेडी रोडवरील नऊ एकर जागेवर कचरा टाकायला जागा नाही अशी स्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र, राज्य शासनाच्या माध्यमातून घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणाव पैसे खर्च केले जात आहेत. .धुळे महापालिकेलादेखील यासाठी कोट्यवधी रुपये निधी मंजूर केला. यातून किती काम झाले याचा लेखाजोखा धुळे महापालिका प्रशासनाने मांडायला हवा. दरम्यान, याच स्वच्छ भारत अभियानाचा उद्देश सफल व्हावा या हेतूने काही संस्था, कंपन्याही पुढे आल्या. धुळ्यातही इंदाई रिसायक्लर्स एलएलपी कंपनीने महापालिकेच्या सहकार्याने शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि त्याअनुषंगाने यंत्रसामग्री उभी करुन काम सुरू केले आहे. कंपनीने १४ फेब्रुवारी-२०२५ पासून घनकचरा प्रक्रीयेचे काम सुरू केले आहे. जानेवारी-२०२६ अखेर सुमारे ६० हजार मेट्रीक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्याची विल्हेवाट लावल्याचा दावा कंपनीमार्फत करण्यात आला आहे..सिमेंट फॅक्टरीला इंधनशहरातून संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचे इंदाई रिसायकलर्स कंपनीमार्फत वर्गीकरण केले जाते. या वर्गीकरण केलेल्या कचऱ्यातून आरडीएफ मटेरियल धार (मध्य प्रदेश) येथील सिमेंट फॅक्टरीच्या बॉयलरसाठी इंधन म्हणून पाठविले जाते. साधारण वर्षभरापासून असे इंधन कंपनीमार्फत पाठविण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..Kolhapur Parking : पार्किंग बंद, पायपीट सुरू; श्री अंबाबाई मंदिराजवळील विद्यापीठ गेटकडील पार्किंग बंद केल्याने पर्यटकांचे हाल.अशी होते प्रक्रियाशहरातून रोज घंटागाडी व ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून कचरा संकलित होतो. हा कचरा महापालिकेच्या वरखेडी रोडवरील कचरा डेपोवर जमा होतो. तेथे इंदाई रिसायकलर्सकडून मजूरांच्या सहाय्याने कचऱ्याचे विलगीकरण नंतर मशीनरीच्या माध्यमातून कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. हा कचरा नंतर दोन श्रेडरच्या साहाय्याने प्रथम ७० एमएम व नंतर ३० एमएमपर्यंत कट केला जातो. .ओला कचरा मजूरांच्या साहाय्याने पुनर्वापर करता येणारा कचरा वेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यातून राहीलेले मटेरियल मजूरांच्या साहाय्याने एमआरएफ सेंटरमध्ये टाकले जाते. तेथे रिसायकल मटेरियल रिसायकलर्सला पाठविले जाते. उर्वरीत निष्क्रीय ओला कचरा डंपिंग ग्राउंड येथे टाकला जातो. तर दैनंदिन जमा झालेले आरडीएफ (Refuse derived fuel- कचरायुक्त इंधन) मटेरियल बॉयलरसाठी इंधन म्हणून पाठविले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.