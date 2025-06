उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेने महिलांसाठी सावता माळी मार्केटवर मॉल उभारण्यास मंजूरी दिली

Approval of Various Works under Nagaroththan and Dalit Yojanas in Dhule : सुमारे दहा कोटी रुपये खर्चातून महिला बचतगटांसाठी मॉल उभारणे, महापालिका दवाखान्यांसाठी औषध खरेदी तसेच सर्जिकल व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यास महापालिका प्रशासकीय स्थायी समितीने मंजुरी दिली.