Dhule Municipal Election : धुळ्यात भाजपची उमेदवारी मिळवण्यासाठी 'महायुद्ध'; ६० जागांसाठी तब्बल ५५० इच्छुक मैदानात!

धुळे: महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपायला अवघ्या काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना, भारतीय जनता पक्षात काही प्रभागांतील उमेदवार निवडीवरून मोठा पेच निर्माण झाला. रिंगणातील मर्यादित ६० जागा आणि तब्बल ५५० इच्छुकांच्या रेट्यामुळे भाजपच्या कोअर कमिटीला सोमवारी दिवसभर 'धाकधूक, वाद आणि टेन्शन', अशा तिहेरी संघर्षाचा सामना करावा लागला. विशेषतः प्रभाग १२, १६, ११ आणि १८ मधील उमेदवारी निश्चितीवरून नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याने रात्री उशिरापर्यंत यादी रखडली होती..'विजयाची हमी' ठरतेय डोकेदुखीदोन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर आठ वर्षांी होत असलेल्या महापालिका निवडणुकीत 'भाजपची उमेदवारी म्हणजे विजयाची हमी' असे चित्र असल्याने इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. १९ प्रभागांतील ७४ पैकी मुस्लिमबहुल भाग वगळता ६० जागांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. आमदार अनुप अग्रवाल आणि शहर-जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांची ही पहिलीच मोठी परीक्षा असल्याने, बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपने सूक्ष्म रणनीती अवलंबली..बंडखोरी थोपवण्यासाठी मनधरणी'ज्यांना उमेदवारीची शाश्वती नाही, त्यांनी पक्ष सोडून द्यावा', 'ज्यांना संधी मिळणार नाही, त्यांचे पुनर्वसन करू, पदे देऊ, कामे देऊ, पण पक्षासोबत राहा,' अशी भावनिक साद घालत इच्छुकांची समजूत काढण्याचे आटोकाट प्रयत्न भाजपकडून सुरूच दिसले. मात्र, मंगळवारी (ता. ३०) अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत असल्याने अनेकांचा संयम सुटत आहे. उमेदवारीची शाश्वती न वाटणाऱ्या काही इच्छुकांनी थेट विरोधी छावणीत चाचपणी सुरू केल्याने भाजप नेत्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे..तीन प्रभागांमधील पेच अन् प्रतिष्ठाप्रभाग १६ मध्ये तृतीयपंथी महामंडलेश्वर पार्वती जोगी आणि अन्य एका प्रबळ इच्छुकाच्या उमेदवारीवरून मोठी ओढाताण झाली. प्रभाग ११ व १८ मध्ये दोन महिला उमेदवारांची निवड, जागेत अदलाबदलीवरून नेत्यांत बराच वेळ खल सुरू होता. प्रभाग १२ मधील पक्ष प्रवेशानंतरच्या उमेदवारांसंबंधी निवडीचा पेच रात्री उशिरापर्यंत सुटू शकला नव्हता. या तीन प्रभागातील उमेदवार निश्चिती रखडल्यामुळे पक्षाची अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होण्यास अडसर निर्माण झाला. परिणामी, सर्व इच्छुकांची धाकधूक वाढली..दिवसभर अफवांचा बाजार गरमटॉप लाईन रिसॉर्ट, भाजप मध्यवर्ती कार्यालय चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरले. 'टॉप लाईन रिसॉर्ट बाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली आहे, ५०० ते ७०० कार्यकर्ते उमेदवारीच्या प्रतीक्षेत ठाण मांडून आहेत', 'याचे तिकीट कापले', 'त्याला तिकीट मिळाले', 'त्याला फोन आला', 'कोअर कमिटी सदस्याने तिघांना बोलावले...एकाला उमेदवारीसाठी थांबावे लागेल...असा निरोप दिला...', अशा चर्चेतील व काही सोशल मीडियाव्दारे अफवांना अक्षरशः ऊत आला होता. परिणामी, कोअर कमिटीवर प्रचंड दबाव येताना दिसला..Ajit Pawar Office Vandalised : नागपूरमध्ये अजित पवार गटाच्या कार्यालयाची तोडफोड; उमेदवारी न मिळाल्याने कार्यकर्ते आक्रमक; पाहा VIDEO.तृतीयपंथीयांचा पदाधिकाऱ्यास 'घेराव'प्रभाग १६ मधील पेच सर्वाधिक चर्चेत राहिला. महामंडलेश्वर पार्वती जोगी यांना उमेदवारी मिळावी, या मागणीसाठी तृतीयपंथीयांच्या शिष्टमंडळाने थेट कोअर कमिटीतील याच प्रभागातील एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याचे निवासस्थान गाठले. तेथे एका प्रकारे 'घेराव' घालण्यात आल्याचे चित्र होते. प्रमुख पदाधिकाऱ्याचे रूसवेफुगवे निस्तारताना कोअर कमिटीला नाकीनऊ येत होते. याप्रश्नी काही काळ वातावरण तापले होते. या जागेवरील आपापल्या उमेदवारासाठी संबंधित पदाधिकारी आणि कोअर कमिटी प्रमुखांनी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने हा तिढा सायंकाळपर्यंत कायम होता..