Dhule Municipal Election : धुळ्यात पुन्हा 'कमळ' फुलले! ५० जागांसह भाजपची महापालिकेवर एकहाती सत्ता

धुळे: महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारातील हिंदुत्वाच्या मुद्याआधारे मतांच्या ध्रुवीकरणात मिळविलेले यश आणि पुढील पाच वर्षांत सभेसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने शाश्वत विकासाची ग्वाही देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षावर पुन्हा विश्वास व्यक्त करत धुळेकरांनी ५० विजयी जागांचे दान टाकले. .गेल्या निवडणुकीतही मंत्री गिरीश महाजन यांनी भाजप ५० जागांची 'मॅजिक फिगर' गाठेल, असे शब्द खरे ठरवले होते. यंदा त्यांच्यासह पक्षाने '५५ प्लस'चा नारा दिला होता; परंतु उमेदवारी वाटपात झालेली थोडीशी चूक निकालातून नडल्याचे समोर आले. यंदा मात्र धुळेकरांना विकासाबाबत दिलेल्या ग्वाहीला भाजपला आता पात्र ठरावे लागेल..येथील महापालिका निवडणुकीसाठी (२०२५- २०२६) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील वखार महामंडळाच्या गोदामात शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी प्रक्रिया किरकोळ वाद वगळता शांततेत पार पडली. सकाळपासून सुरू झालेल्या मतमोजणीदरम्यान चुरस काही प्रभागांपुरती मर्यादित राहिली. दुपारनंतर निकालांचे चित्र स्पष्ट होत गेले. या निवडणुकीत भाजपने दणदणीत यश मिळवत महापालिकेवर पुन्हा एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली..भाजपचा दबदबा कायमनिवडणुकीतील १९ प्रभागांमधील ५० जागांवर भाजपच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. अनुसूचित जाती-जमाती, नामनिर्देशित प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण जागांवर भाजपने आपली ताकद दाखवून दिली. प्रभाग क्रमांक एक, दोन, तीन, पाच, सहा, सात, नऊ, दहा, ११, १२ आणि १६ मध्ये भाजपचा दबदबा स्पष्टपणे दिसून आला. चार प्रभागांत भाजपचे उमेदवार यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले आहेत; ही बाब या निवडणुकीचे खास वैशिष्ट्य ठरली. निकालातून शहरातील राजकीय व सामाजिक समीकरणांमध्ये भाजपची पकड किती मजबूत आहे, हे यावरून स्पष्ट होते..मताधिक्याची लढतसर्वाधिक मते मिळवण्याचा मान भाजपचे धीरज परदेशी (प्रभाग १६ अ) यांना मिळाला. त्यांनी नऊ हजार ६५४ मते घेत सर्वाधिक मताधिक्य नोंदवले. त्यांच्या पाठोपाठ जयश्री कमलाकर अहिरराव (प्रभाग १२ ब) यांना नऊ हजार ५४१, तर युवराज (सनी) लक्ष्मण चौधरी (प्रभाग ३ क) यांना नऊ हजार ५८ मते मिळाली. अनेक प्रभागांत भाजप उमेदवारांनी सात ते नऊ हजारांच्या घरात मते मिळवत वर्चस्व सिद्ध केले..किमान मतांची नोंदया निवडणुकीत सर्वात कमी मते भाजपचेच सुनील (नंदू) वसंतराव सोनार (प्रभाग २ ड) यांना मिळाली. त्यांना तीन हजार २७७ मते मिळाली. |एआयएमआयएमचे आमिर असलम पठाण (प्रभाग १९ ब) यांनाही तुलनेने कमी म्हणजे तीन हजार ४०७ मते मिळाली..विरोधकांची स्थितीराष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रभाग क्रमांक ४ आणि १३ मध्ये संपूर्ण वर्चस्व राखले. मुस्लिमबहुल भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. एआयएमआयएमने प्रभाग १४, १५ आणि १९ मध्ये आपली ताकद दाखवत सलग विजय मिळवले. शिवसेनेला काही प्रभागांत यश मिळाले असले, तरी एकूण चित्रात पक्ष मर्यादित राहिला. .प्रभाग १९ क मधून अपक्ष उमेदवार रऊफ खान हुरमतखान पठाण यांच्या विजयाने लक्ष वेधले. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसे, तसेच वंचित बहुजन आघाडी, तसेच समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल सेक्युलर या पक्षांना भोपळाही फोडता आला नाही. शिवाय ७८ अपक्षांचाही धुव्वा उडाला..महिला प्रतिनिधित्व वाढलेया निवडणुकीत महिला उमेदवारांचे प्रमाण आणि विजयाचे प्रमाण लक्षणीय ठरले. अनेक प्रभागांत महिलांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. नामनिर्देशित तसेच सर्वसाधारण महिला जागांवर महिला उमेदवारांचा प्रभाव दिसून आला. यामुळे महापालिकेतील महिला प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे..कारभारावर भाजपचा ठसाधुळेकरांनी या निवडणुकीत स्थैर्य आणि मजबूत नेतृत्वाला स्पष्ट पसंती दिल्याचे निकालातून दिसून येते. भाजपचा सलग व व्यापक विजय हा पक्षाच्या स्थानिक संघटन, उमेदवारांची निवड आणि विकासाच्या मुद्द्यांवरील विश्वासाचे फलित मानले जात आहे. एकंदर निकाल पाहता, धुळे महापालिकेच्या आगामी पाच वर्षांच्या कारभारावर भाजपचा ठसा राहणार असला, तरी विविध पक्षांचे अस्तित्व महापालिकेतील चर्चांना राजकीय धार देणारे ठरणार आहे..महापालिकेवर निर्विवाद बहुमतभाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत महापालिकेवर निर्विवाद बहुमत मिळवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रभाग क्रमांक चार आणि १३ मध्ये एकूण आठ जागांवर विजय मिळवत शहरातील विशिष्ट भागात आपली थोडी पकड ठेवली. एआयएमआयएमने प्रभाग १४, १५ आणि १९ मध्ये एकूण अकरा जागा जिंकत मुस्लिमबहुल परिसरात आपला प्रभाव अधोरेखित केला. शिवसेनेला काही मोजक्या प्रभागांत पाच जागांवर विजय मिळविला. एका जागेवर अपक्ष उमेदवार रऊफ पठाण (प्रभाग १९) विजयी झाल्याने निवडणुकीत वैयक्तिक जनाधाराचाही प्रभाव दिसून आला..