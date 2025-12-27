Dhule Municipal Election : धुळ्यात निवडणुकीची चुरस वाढली; १२०० हून अधिक अर्ज नेले, पण दाखल एकही नाही!

धुळे: महापालिकेच्या रणधुमाळीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी कंबर कसली असली तरी त्यांची खरी कसोटी निवडणूक मैदानात नाही, तर कागदपत्रांच्या पूर्ततेत लागत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत तब्बल एक हजार २५४ इच्छुकांनी नामनिर्देशनपत्रे नेली आहेत; मात्र शुक्रवार (ता. २६) अखेरपर्यंत निवडणूक कार्यालयात एकही अधिकृत अर्ज दाखल झालेला नाही. कागदपत्रांचा डोंगर पार करताना इच्छुकांची होणारी दमछाक आणि राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांची होत नसलेली घोषणा यामुळे अद्याप उमेदवारी अर्ज दाखल होण्याचे खाते निरंक आहे..महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांमध्ये उत्साह दांडगा आहे, परंतु ३९ पानांचा प्रदीर्घ अर्ज भरताना अनेकांच्या नाकीनऊ येत आहेत. अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे गोळा करताना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. .यात प्रामुख्याने जातीचे वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलीडीटी), मालमत्ता कर थकबाकी नसल्याचा दाखला (नो ड्यूस), घरात शौचालय असल्याचा पुरावा, विविध प्रकारची प्रतिज्ञापत्रे या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करताना नवख्या उमेदवारांची मोठी तारांबळ उडत आहे. ‘निवडणूक लढण्यापेक्षा फॉर्म भरणेच जास्त कठीण आहे,’ अशी प्रतिक्रिया काही इच्छुकांनी व्यक्त केली आहे. तीन दिवसांत झालेली नामनिर्देशनपत्रांची विक्री पाहता निवडणुकीतील चुरस स्पष्टपणे दिसून येत आहे..Viral: जिथे माणसांपेक्षा मांजरींचं होतं राज्य, तिथं ३० वर्षांनी बाळाचा जन्म, शांत गावात आनंदाची चाहूल.शेवटच्या टप्प्यात वेगउमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० डिसेंबर आहे. आता हाताशी केवळ चार दिवस उरले आहेत. बहुतांश उमेदवार ‘शुभ मुहूर्त’ पाहून किंवा कागदपत्रांची शंभर टक्के खात्री करूनच निवडणूक कार्यालयात जाणार आहेत. त्यामुळे २७ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत अर्जांचा पाऊस पडण्याची आणि निवडणूक कार्यालयात मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.