उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळ्यात निवडणुकीची चुरस वाढली; १२०० हून अधिक अर्ज नेले, पण दाखल एकही नाही!

Nomination Paradox in Dhule: High Interest, Zero Official Filings : धुळे महापालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र नेण्यासाठी आलेल्या इच्छुकांची गर्दी; मात्र तांत्रिक कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे अर्ज दाखल करण्यास विलंब होत आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महापालिकेच्या रणधुमाळीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी कंबर कसली असली तरी त्यांची खरी कसोटी निवडणूक मैदानात नाही, तर कागदपत्रांच्या पूर्ततेत लागत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत तब्बल एक हजार २५४ इच्छुकांनी नामनिर्देशनपत्रे नेली आहेत; मात्र शुक्रवार (ता. २६) अखेरपर्यंत निवडणूक कार्यालयात एकही अधिकृत अर्ज दाखल झालेला नाही. कागदपत्रांचा डोंगर पार करताना इच्छुकांची होणारी दमछाक आणि राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांची होत नसलेली घोषणा यामुळे अद्याप उमेदवारी अर्ज दाखल होण्याचे खाते निरंक आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Municipal election
Corporation Election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com