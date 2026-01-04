Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका निवडणूक: ७० जागांसाठी ३१६ उमेदवार मैदानात, 'काँटे की लढत' अटळ

धुळे: महापालिकेच्या निवडणुकीचे चित्र माघारी व चिन्ह वाटपाच्या प्रक्रियेनंतर शनिवारी (ता. ३) स्पष्ट झाले. यंदाची लढत अत्यंत चुरशीची आणि रंजक वळणावर पोहोचली आहे. राज्यात महायुती म्हणून एकत्र असलेले घटक पक्ष धुळ्यात मात्र आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. .चार बिनविरोध उमेदवार वगळता रिंगणात भारतीय जनता पक्षाने ५८ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. यात मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे २९ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४०, असे मिळून ६९ उमेदवार रिंगणात उतरवल्याने या अकरा दिवसांत महायुतीत ‘फ्रेंडली फाईट’ की सत्तासंघर्ष रंगणार? याची उत्कंठा लागून आहे..भाजपच ‘टार्गेट’निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या १२ राजकीय पक्षांपैकी बहुतेकांनी भारतीय जनता पक्षालाच आपले मुख्य लक्ष्य बनवले आहे. सत्ताधारी भाजपला रोखण्यासाठी विरोधक अकरा दिवस प्रचारातून कंबर कसणार असून, महाविकास आघाडीनेही ७३ उमेदवारांसह आव्हान उभे केले आहे. प्रभाग १९ मधील ७४ पैकी ४ जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्यामुळे आता उर्वरित ७० जागांसाठी ३१६ उमेदवारांमध्ये प्रत्यक्ष रणधुमाळी होणार आहे..सोशल इंजिनिअरिंगरिंगणातील १२ राजकीय पक्षांचे उमेदवार नशीब आजमावणार आहेत. या स्थितीमुळे मुस्लीमबहुल पाच प्रभागांसह अन्य १४ प्रभागांमध्ये मतविभाजानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रमुख पक्षांनी उमेदवार देताना ‘सोशल इंजिनिअरींग’चा प्रयोग केला आहे. त्याचबरोबर आपापल्या उमेदवारांच्या पारड्यात अधिकाधिक मतदान पडावे आणि विरोधक पक्षाच्या उमेदवाराचे मताधिक्य घटविण्यासाठी काही अपक्षांनाही रिंगणात उतरविले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची होणार आहे..धुळ्यात ‘काँटे की लढत’भाजपने लिलया पद्धतीने बंडखोरी थोपविण्यात यश मिळविले. बोटावर मोजण्याइतपत नाराजांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाविकास आघाडीची वाट धरली. परिणामी, या पक्षांना अन्य उमेदवार उभे करण्यासाठी थंडीच्या कडाक्यात घाम गाळावा लागला. मात्र, त्यांनीही ताकद पणाला लावत भाजपपुढे आव्हान निर्माण करण्याची कसर सोडली नाही. त्यामुळे निवडणुकीत संघटनात्मकदृष्टया बळकट एकट्या भाजपचे रिंगणातील इतर सर्व पक्षांना, अपक्षांना ‘चॅलेंज’ असल्याचे चित्र समोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळेच यंदाची महापालिकेची निवडणूक ही `काटे की लढत` असणार आहे..BMC Election: युती जाहीर होताच फाटाफूट! वंचितच्या हट्टामुळे काँग्रेसचा गेम बिघडला; उमेदवार कायम ठेवल्याने डोकेदुखी वाढली.जागावाटप फिसकटलेभाजपच्या नेत्यांनी या सत्तासंघर्षात महापौरपद आम्हीच राखू, असे सांगत ५५ प्लसचा नारा दिला आहे. विरोधकांना शह देऊ शकतील असे सर्व बाजूंनी सक्षम उमेदवार देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. जागावाटपाच्या वाटाघाटीत गुंतवून ठेवत भाजपने मित्रपक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद काहीशी क्षीण करण्याचा प्रयत्न केला. महायुती दुभंगण्याच्या स्थितीत असताना, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया दोन दिवसांवर शिल्लक असताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने युतीचा निर्णय घेतला. महापालिकेच्या जागा ७४ आणि भाजपमध्ये ५५० इच्छुकांनी अर्ज भरल्याने उमेदवारीतून डावलेल्यांची बंडखोरी होईल आणि ते इच्छुक आपल्या गळाला लागतील, अशा प्रतिक्षेत दोघे मित्रपक्ष होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.