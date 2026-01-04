उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका निवडणूक: ७० जागांसाठी ३१६ उमेदवार मैदानात, 'काँटे की लढत' अटळ

Dhule Civic Polls Enter Crucial Phase After Withdrawals : माघारी व चिन्ह वाटपानंतर धुळे महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले असून भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आमनेसामने उभे ठाकल्याने प्रचाराला रंग चढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: महापालिकेच्या निवडणुकीचे चित्र माघारी व चिन्ह वाटपाच्या प्रक्रियेनंतर शनिवारी (ता. ३) स्पष्ट झाले. यंदाची लढत अत्यंत चुरशीची आणि रंजक वळणावर पोहोचली आहे. राज्यात महायुती म्हणून एकत्र असलेले घटक पक्ष धुळ्यात मात्र आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.

