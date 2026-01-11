Dhule Municipal Election : कुटुंबातील सदस्य प्रथम, नंतर पक्ष; धुळे महापालिका निवडणुकीत पदाधिकाऱ्यांची सोयीची भूमिका

धुळे: निवडणूक नसली, की पक्षासाठी सर्वकाही म्हणणारे काही नेते, पदाधिकारी प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी मात्र सोयीची भूमिका घेतात. धुळ्यातही विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी अशाच काहीशा सोयीच्या भूमिकेत वावरत असतानाचे चित्र दिसते. संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने ते विजयी कसे होतील, यासाठी त्यांची त्या-त्या प्रभागातच कसरत सुरू आहे. पक्षाच्या इतर उमेदवारांसाठी ते कितपत वेळ देताहेत हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ‘कुटुंबातील सदस्य प्रथम, नंतर पक्षाचे उमेदवार’ अशी गत या मंडळींची दिसते..महापालिका निवडणुकीचा प्रचार सध्या शिगेला आहे. १५ जानेवारीला मतदान असल्याने उमेदवारांसह पक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्ते, समर्थक प्रचारात व्यस्त आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी, नेत्यांनीही आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी कसरत केली. .यातील काहींना यश मिळाले, काहींच्या पदरी निराशा आली. ज्यांनी उमेदवारी मिळविली ते आता आपल्या कुटुंबातला उमेदवार कसा विजयी होईल, यासाठी कसरत करत आहेत. त्यामुळे ते पदाधिकारी, नेते त्या-त्या प्रभागातच जास्त प्रमाणात व्यस्त असल्याचे दिसते. त्यामुळे पक्षाच्या इतर प्रभागातील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ते कितपत वेळ देत असतील, पाठबळ देत असतील हा कार्यकर्त्यांना प्रश्नच आहे..पत्नी, सूनही रिंगणातप्रभाग ९ (अ) मध्ये बसपचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धार्थ पारेराव यांच्या पत्नी अनिता पारेराव रिंगणात आहेत. याच प्रभागातील ‘ड’ गटात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा संघटक शंकर खरात यांच्या पत्नी सोनल खरात रिंगणात आहेत. प्रभाग १० (ब) मध्ये शिवसेनेचे महानगराध्यक्ष संजय (अनिल) वाल्हे यांच्या पत्नी सविता वाल्हे रिंगणात आहेत. .प्रभाग ११ (ब) मधील भाजपच्या पदाधिकारी मायादेवी परदेशी स्वतः लढत देत आहेत. याशिवाय त्यांच्या सूनबाई चित्रलेखा परदेशी प्रभाग १८ (अ) मधून उमेदवारी करीत आहेत. प्रभाग १२ (अ) मध्ये माजी महापौर तथा भाजपचे नेते प्रदीप कर्पे यांचे पुत्र प्रतीक रिंगणात आहेत. प्रभाग १२ (ब) मध्ये भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा तथा माजी महापौर जयश्री अहिरराव रिंगणात आहेत..या पदाधिकाऱ्यांची कसरतप्रभाग १(ब) मध्ये मनसेच्या नाशिक विभागीय सचिव प्राची कुलकर्णी रिंगणात आहेत. प्रभाग २ (ब) मध्ये भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. सुशील महाजन यांच्या पत्नी डॉ. निशा महाजन रिंगणात आहेत. याच प्रभागात ‘क’ गटातून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांच्या पत्नी भारती मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडणूक सुकाणू समितीचे सदस्य गणेश (तुषार) जाधव त्यांच्यासह पत्नी शीतल जाधव उमेदवारी करत आहेत. .प्रभाग ३ (ब) मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रवींद्र आघाव यांच्या पत्नी उमेदवारी करत आहेत. याच प्रभागात शिवसेनेचे हिलाल माळी यांच्या लहान भावजई सविता माळी लढत आहेत. प्रभाग ३ (ड) मध्ये माजी महापौर चंद्रकांत सोनार यांचे पुत्र देवेंद्र सोनार रिंगणात आहेत. प्रभाग ४ (ड) मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी कैलास चौधरी अपक्ष लढत देत आहेत. प्रभाग ५ (ब) मध्ये भाजपचे पदाधिकारी सागर चौधरी यांच्या मातोश्री माजी महापौर प्रतिभा चौधरी रिंगणात आहेत..Uddhav Thackeray: हिंदू-मुस्लिम वादाशिवाय बोला: उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना आव्हान; ..अन्यथा अजित पवारांची माफी मागा !.आई, मुलेही लढतीतप्रभाग १३ (अ) मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक सुकाणू समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार फारुक शाह यांचे पुत्र शाहबाज शाह रिंगणात आहेत. प्रभाग १५ (अ) मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल माजी उपमहापौर शव्वाल अन्सारी यांचे पुत्र औजेर अन्सारी रिंगणात आहेत. याच प्रभागातील ‘ब’ गटात काँग्रेसचे पदाधिकारी मुज्जफर हुसेन यांच्या मातोश्री आतियाबानो दोस्त मोहम्मद लढत आहेत. प्रभागातील ‘ड’ गटात काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष साबीर (शेठ) खान यांचे पुत्र आबुलास खान रिंगणात आहेत. प्रभाग १५ (अ) मध्ये राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी सलाम मास्टर यांचे पुत्र फरीद अन्सारी रिंगणात आहेत. प्रभाग १६ (ब) मध्ये भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांच्या वहिनी माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर उमेदवार आहेत. प्रभाग १८ (क) मध्ये शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सतीश महाले स्वतःच रिंगणात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.