Dhule Municipal Election : कुटुंबातील सदस्य प्रथम, नंतर पक्ष; धुळे महापालिका निवडणुकीत पदाधिकाऱ्यांची सोयीची भूमिका

Family-Centric Politics Dominates Dhule Civic Polls : धुळे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आपल्या कुटुंबातील उमेदवारांच्या प्रचारात अधिक सक्रिय दिसत असून, त्यामुळे पक्षांतर्गत समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
धुळे: निवडणूक नसली, की पक्षासाठी सर्वकाही म्हणणारे काही नेते, पदाधिकारी प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी मात्र सोयीची भूमिका घेतात. धुळ्यातही विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी अशाच काहीशा सोयीच्या भूमिकेत वावरत असतानाचे चित्र दिसते. संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने ते विजयी कसे होतील, यासाठी त्यांची त्या-त्या प्रभागातच कसरत सुरू आहे. पक्षाच्या इतर उमेदवारांसाठी ते कितपत वेळ देताहेत हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे ‘कुटुंबातील सदस्य प्रथम, नंतर पक्षाचे उमेदवार’ अशी गत या मंडळींची दिसते.

