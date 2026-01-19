Dhule Municipal Election : धुळेकरांना उमेदवार आवडेनात! २१ हजार मतदारांनी दाबले 'नोटा'चे बटन

धुळे: महापालिका सार्वत्रिक निवडणूकीत ५६.७३ टक्के मतदान झाले. मागील निवडणुकीपेक्षा या वेळी हे प्रमाण राहिले. दरम्यान, या कमी मतदानातही नोटा अर्थात ‘वरिलपैकी कुणीही नाही’ हा पर्याय निवडणाऱ्या मतदारांची संख्याही २१ हजारांवर राहिली हे विशेष. अर्थात त्या-त्या प्रभागातील मतदारांना रिंगणातील उमेदवार पसंत पडले नाहीत. अर्थात यातील बऱ्याच मतदारांनी चुकीने नोटाचे बटन दाबल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही..धुळे महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक : २०२५-२६ साठी १५ जानेवारीला मतदान झाले. १६ जानेवारीला निकालही लागला. दरम्यान, मतदानाच्या टक्केवारीचा विचार करता यावेळी मागील निवडणूकीपेक्षा कमी मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले. २०१८ च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणूकीत एकूण ५९.६३ टक्के मतदान झाले होते. .अर्थात एकूण तीन लाख २९ हजार ५६९ मतदारांपैकी एक लाख ९६ हजार ५३७ मतदारांनी मतदान केले होते. यावेळी १५ जानेवारी २०२६ ला झालेल्या मतदानात एकूण चार लाख ३० हजार ३८३ मतदारांपैकी दोन लाख ४४ हजार १४३ मतदारांनी मतदान केले. अर्थात, २०१८ च्या तुलनेत यावेळी २.९ टक्के मतदान कमी झाले..नोटाचाही वापरनिवडणूकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांपैकी कोणताही उमेदवार मतदाराला पसंत नसेल अर्थात त्याला निवडणूकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर त्यासाठी मतदान यंत्रावर ‘नोटा’ अर्थात वरिलपैकी कुणीही नाही अशा पर्यायाचे बटन दिले जाते. धुळे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत १५ जानेवारीला झालेल्या मतदानात सर्व १९ प्रभागातील मतदारांनी या पर्यायाचा वापर केल्याचे आकडेवारीवरुन दिसते. .त्यातही प्रभाग-९ मध्ये तब्बल २७५० मतदारांनी नोटाचे बटन दाबले आहे, त्यानंतर प्रभाग-५ मध्ये २२२०, प्रभाग-१६ मध्ये १६००, प्रभाग-२ मध्ये १५६२, प्रभाग-१० मध्ये १५२०, प्रभाग-१२ मध्ये १४१९, प्रभाग-८ मध्ये १२१५, प्रभाग-७ मध्ये १२०२, प्रभाग-११ मध्ये ११९८, प्रभाग-३ मध्ये १०९७ मतदारांनी नोटा पर्यायाचा वापर केला..Devendra Fadnavis : होर्डिंग्ज लावू नका” मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला कार्यकर्त्यांकडून केराची टोपली!.अशीही शक्यताउमेदवार पसंत नसतांना मतदाराला मतदानाचा हक्क बजावता यावा व त्यातून इतर मतदारांप्रमाणेच त्याच्या मताचेही मूल्य अबाधित राहावे यासाठी नोटाचा पर्याय असला तरी या पर्यायाची किती मतदारांनी जाणिवपूर्वक वापर केला आणि किती मतदारांनी चुकीने नोटाचे बटन दाबले याचा लेखाजोखा मात्र समोर येण्यास मार्ग नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्व १९ प्रभागांतील २१ हजार ४३४ मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय वापरला असला तरी यातील किती जणांना त्यांच्या प्रभागातील उमेदवारच पसंत पडले नाहीत म्हणून त्यांनी ‘नोटा’चे बटन दाबले व किती जणांनी चुकीने ‘नोटा’चे बटन दाबले हेही कळायला तसा मार्ग नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.