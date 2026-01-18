Dhule Municipal Election : धुळ्याला हवाय 'स्वच्छ' कारभार! ७४ नव्या शिलेदारांच्या खांद्यावर अपेक्षांचे ओझे; भाजपची कसोटी

धुळे: दोन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर झालेल्या महापालिकेच्या रोमहर्षक निवडणुकीतून ७४ नवे शिलेदार सत्तेत सहभागी झाले आहेत. यात गत भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीतील कारभारावरून विरोधकांनी प्रचारातून रान उठवले होते. ते लक्षात घेता बहुमताने विजयी झालेल्या भाजपकडून धुळेकरांना ‘स्वच्छ’ कारभाराची अपेक्षा असेल. तसेच नव्या शिलेदारांच्या डोक्यावर निरनिराळ्या समस्यांचा डोंगर असल्याने त्यांचे निवारण करताना त्यांची कसरत होणार आहे हे निश्चित. हे आव्हान सत्ताधारी भाजपसह ७४ नगरसेवक कसे पेलतात याकडे धुळेकरांचे लक्ष असेल. .वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शहराला आलेला बकालपणा, नियोजनाच्या अभावामुळे जागोजागी अतिक्रमणांचा विळखा आणि अस्वच्छता, सांडपाण्याचा व पावसाळ्यातील पाण्याचा निचरा, भाजी मंडईंचा अभाव, अस्वच्छ पांझरा नदी, पिण्याच्या पाण्याचा अशुध्द व अनियमित पुरवठा, घटागाड्यांची अनियमित सेवा, कचरा कुंड्यांचा अभाव, कचरा संकलनाचा ठेका, नको त्या ठिकाणी पथदिवे आणि गरजेच्या ठिकाणी अभाव, चिंचोळ्या रस्त्यांचे रूंदीकरण, पार्किंगची बिकटस्थिती, वाढीव मालमत्ता कर आणि वसुली, रखडलेली भूमीगत गटार योजना, विकास निधीमधील वाढत्या गळतीमुळे रस्ते वा अन्य बांधकामांचा नित्कृष्ट दर्जा, बकाल पडलेले काही उद्याने, दवाखान्यांची त्रोटक संख्या व बळकटीकरणाचा अभाव, स्व- मालकिच्या रूग्णालय निर्मितीकडे दुर्लक्ष, वाढत्या व्यावसायिक भागात प्रसाधनगृहांचा अभाव, नाट्यमंदिराची दुरवस्था, बांधकाम परवानगी प्रक्रिया आदींसह हद्दवाढीच्या गावांमधील रखडलेला विकास, अशा निरनिराळ्या समस्यांची जंत्री वाढत जाणारी आहे. तसेच महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला. या मुद्यांवरूनच विरोधकांनी निवडणुकीतील प्रचारात भाजपला लक्ष्य केले होते..सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षाया पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वांत मोठा पक्ष आणि ५० नगरसेवक निवडून आणणाऱ्या भाजपपुढे विरोधकांचे आरोप खोडून काढण्याचे खरे आव्हान असेल. याशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या एमआयएम पक्षाच्या १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८, शिवसेनेच्या ५ आणि एका अपक्षालाही महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी, नागरिकांच्या समस्या वेळेत सुटण्यासाठी दक्ष राहावे लागणार आहे. महापालिकेच्या सत्तेचा उपयोग हा नागरी समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी जर विरोधाला विरोधाचे राजकारण म्हणून झाला तर धुळेकर वेठीस धरले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. .भाजपला सत्तेचा उपयोग धुळ्याच्या नियोजनात्मक आणि रचनात्मक विकासासाठी करावा लागणार आहे. भाजपच्या गत राजवटीत काही महत्त्वाच्या पदांवरून स्व-नगरसेवकांमध्ये वर्चस्वाची स्पर्धा दिसून येत होती. त्यामुळे महापालिकेत उडालेला गोंधळ आणि नियोजनाच्या अभावामुळे अपेक्षित विकास कामे मार्गी लागणे, त्यांचा दर्जा घसरणे आदी प्रकार घडले. त्यावरून भाजपच्या प्रतिमेला तडा बसतो की काय, अशी गंभीर स्थिती विरोधकांकडून निर्माण केली गेली. त्यामुळे सत्तेतील नव्या शिलेदारांवर महापालिकेसह आपापल्या पक्षांची प्रतिमा टिकवून धुळेकरांच्या हितासाठी कार्यप्रवण राहावे लागणार आहे..BMC Mayor: मुंबई महानगरपालिकेला महापौर कधी मिळणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, राजकीय हालचाली सुरू.दृिष्टक्षेपातनव्या शिलेदारांनी जबाबदारी जाणावीविरोधाला विरोधाचे राजकारण दिसू नयेसमस्यांचे निराकरण.केंद्रस्थानीच पाहिजेअधिकारी व नगरसेवकांत समन्वय हवाकामांची गुणवत्ता, दर्जा टिकवण्यावर भर हवाकेवळ बिलांसाठी मनपा ही ओळख पुसावीअधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचा पाठ द्यावापक्ष प्रतिमा टिकवण्याचे नगरसेवकांपुढे आव्हानमहापालिकेचे उत्पन्न स्त्रोत वाढविण्याचे लक्ष्य हवे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.