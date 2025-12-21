Dhule Municipal Election : धुळ्यात महायुती फुटणार? भाजपचा ५५ जागांचा अट्टहास; शिवसेनेची राजकीय कोंडी

धुळे: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष ७४ पैकी ५५ जागांवर लढेल आणि उर्वरित १९ जागा महायुतीतील मित्रपक्षांनी घ्याव्यात, अशी भूमिका या पक्षाने प्रसारमाध्यमांकडे मांडली. त्यातून भाजपने शिवसेनेची राजकीय कोंडी केली आहे, तर ‘सेक्युलर कार्ड’ची खेळी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुती करण्याच्या निर्णयातून ‘आउट’ केले आहे. .भाजपच्या या रणनीतीमुळे महायुती फिसकटणार आहे. भाजपकडे ५५ जागांसाठी ५३० इच्छुकांचे अर्ज आले. या ओझ्यामुळे हा पक्ष शिवसेनेशी युती करेल, असे वाटत नाही. शिवाय १९ जागा मुस्लिमबहुल भागातील दिल्या, तर हिंदुत्ववादी भाजपमुळे आम्हाला मते देईल कोण, असा शिवसेनेचा प्रश्न आहे..एकूणच जागावाटपाचा आकडा, धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि राष्ट्रवादीची ‘धर्मनिरपेक्ष’ खेळी यामुळे धुळ्यात शिवसेना आणि भाजपची युती होण्याची शक्यता धूसर मानली जाते. महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजताच सत्ताधारी महायुतीमध्ये येथे मोठ्या प्रमाणावर विसंवाद पाहायला मिळत आहे. जागावाटपाचा आकडा आणि भाजपची आक्रमक रणनीती यामुळे शिवसेनेने (शिंदे गट) सावध पवित्रा घेतला आहे. भाजपने महायुती करण्याबाबत अधिकृत प्रस्ताव दिलेला नसून कुठलीही चर्चा झालेली नाही, असे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातून सांगण्यात आले..शिवसेनेचा नेमका आक्षेप?भाजपने शहरातील १९ प्रभागातील एकूण ७४ पैकी तब्बल ५५ जागांवर दावा ठोकला आहे. विशेष म्हणजे या ५५ जागा प्रामुख्याने हिंदुबहुल भागातील आहेत. भाजपने ही निवडणूक पूर्णपणे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. या स्थितीत शिवसेनेच्या वाट्याला केवळ १९ जागा उरतात आणि त्यातील बहुतांश जागा या मुस्लीमबहुल भागातील असतील. .मग शिवसेनेच्या गोटातून आता असा सवाल उपस्थित केला जात आहे, की भाजप जर ५५ जागांवर हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवणार असेल, तर आम्ही केवळ मुस्लीमबहुल भागात लढून मते कशी मिळवणार, भाजपमुळे शिवसेनेला मुस्लीमबहुल भागातून कोण मते देणार? अशा विषम जागावाटपामुळे शिवसेनेची चांगलीच राजकीय कोंडी होण्याची शक्यता आहे..भाजपपुढे जागांचा प्रश्नभाजपकडे हिंदुबहुल भागातील ५५ जागांसाठी तब्बल ५३० इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत. त्यानुसार एका जागेसाठी सरासरी २८ ते २९ उमेदवार रांगेत असल्याने अंतिम उमेदवार निवडीनंतर भाजपला स्वतःच्याच अन्य इच्छुक कार्यकर्त्यांचे बंड थोपवणे कठीण जाणार आहे. या स्थितीत शिवसेनेला हिंदूबहुल भागात जागा सोडणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसल्याचे दिसते. उमेदवारांचा हा मोठा आकडा पाहता, भाजप स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे..राष्ट्रवादीमुळे भाजपची अडचणदुसरीकडे, शहरातील एमआयएमचे माजी आमदार फारूक शाह यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घेऊन त्यांना थेट निवडणूक सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद सोपवले. राष्ट्रवादीच्या या `सेक्युलर कार्ड` खेळीमुळे भाजपची अडचण झाली आहे. माजी आमदार शाह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीसोबत भाजप युती करणे अशक्यच आहे..Beed Election Result 2025: बीडमध्ये कधी नव्हे तेच भाजपला आघाडी! तरुण नेत्याचा करिष्मा पण तगडी फाईट सुरु.शिवसेनेला दुय्यम भूमिका अमान्यभाजपचा ५५ जागांचा अट्टहास, जागावाटपाचा तिढा, हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि राष्ट्रवादीची बदललेली रणनीती यामुळे धुळ्यात महायुतीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शिवसेनेला दुय्यम भूमिका मान्य नसल्याने आणि भाजपची नमती बाजू घेण्यास नकार राहणार असल्याने मनपा निवडणुकीत महायुतीचे तिन्ही घटक पक्ष स्वतंत्र लढण्याची स्थिती दिसते आहे. शिवाय भाजप हिंदूबहुल भागात निवडणूक लढवून स्वतःची मते पक्की करणार असेल, तर शिवसेनेला मुस्लीमबहुल भागात पाठवून राजकीय कोंडी करण्याचा तो प्रयत्न असेल. अशा स्थितीत मुस्लीम मतदारांची मते मिळवणे शिवसेनेसाठी कठीण जाईल, त्यामुळे स्वबळावर लढलेले बरे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.