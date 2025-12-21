उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळ्यात महायुती फुटणार? भाजपचा ५५ जागांचा अट्टहास; शिवसेनेची राजकीय कोंडी

BJP’s Seat-Sharing Formula Triggers Mahayuti Rift : धुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपावरून महायुतीमध्ये निर्माण झालेली दरी आणि राजकीय ध्रुवीकरणाची चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष ७४ पैकी ५५ जागांवर लढेल आणि उर्वरित १९ जागा महायुतीतील मित्रपक्षांनी घ्याव्यात, अशी भूमिका या पक्षाने प्रसारमाध्यमांकडे मांडली. त्यातून भाजपने शिवसेनेची राजकीय कोंडी केली आहे, तर ‘सेक्युलर कार्ड’ची खेळी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुती करण्याच्या निर्णयातून ‘आउट’ केले आहे.

