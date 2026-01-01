Dhule Municipal Election : धुळ्यात मतदानापूर्वीच भाजपचा गुलाल! दोन महिला उमेदवार बिनविरोध; विरोधकांना मोठा धक्का

धुळे: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मंगळवारी (ता. ३०) शेवटची मुदत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीने, तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या माजी नगरसेविकेने ऐनवेळी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या पक्षातर्फे त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आणि बुधवारी (ता. ३१) छाननी प्रक्रियेवेळी या दोन्ही उमेदवार बिनविरोध झाल्या. त्यांच्यासाठी ही लॉटरीच ठरली..राष्ट्रवादीला (शप) सोडचिठ्ठी दिल्यावर भाजपकडून उज्ज्वला रणजीतराजे भोसले यांनी मंगळवारी देवपूरमधील प्रभाग एक ‘अ’मध्ये ओबीसी संवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरला. याच ‘अ’ गटात भाजपच्या योगिता संजय कुटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनीता आबा पाटील, अपक्ष म्हणून कल्पना अरुण धुमाळ यांनी अर्ज भरला होता. उमेदवार कुटे यांनी सर्वसाधारण महिला ‘ब’ गटातही अर्ज भरला होता. त्यांच्यासह अन्य दोघा महिला उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपच्या भोसले बिनविरोध झाल्या..नशीबवान ज्योत्स्ना पाटीलशिवसेनेला (उबाठा) सोडचिठ्ठी देत देवपूरमधील प्रभाग सहा ‘ब’मध्ये महिला ओबीसी संवर्गातून भाजपतर्फे ज्योत्स्ना प्रफुल्ल पाटील यांनी मंगळवारी अर्ज भरला. याच गटात भाजपच्या माजी नगरसेविका आरती अरूण पवार यांनी बंडखोरी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे उमेदवारी अर्ज भरला. त्यांच्याकडे दोन ‘एबी फॉर्म’ होते. .पैकी एकच ‘एबी फॉर्म‘ स्विकारला जाणार होता. त्यामुळे त्यांनी ‘ब’ गटातील उमेदवारी अर्ज मागे घेत याच प्रभागातील सर्वसाधारण संवर्गातील ‘क’ गटात उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला. परिणामी, ‘ब’ गटात एकमेव अर्ज शिल्लक राहिलेल्या ज्योत्स्ना पाटील बिनविरोध झाल्या. त्यांच्या निवडीची औपचारिक घोषणा बाकी असेल..भाजपकडून जल्लोषदोन जागा बिनविरोधानंतर आमदार संपर्क कार्यालयात जल्लोष करण्यात आला. यात दोघा उमेदवारांनी आमदार अनुप अग्रवाल, शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांची भेट घेतली. माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, माजी नगरसेविका भारती माळी, जिल्हा सरचिटणीस सुनील कपील, पवन जाजू, देवपूरचे मंडलाध्यक्ष प्रथमेश गांधी, विजय वाघ, भाजप कामगार आघाडीचे विजय पवार आदी उपस्थित होते. आमदार अग्रवाल, श्री. अंपळकर यांनी भोसले व पाटील दाम्पत्याचा सत्कार केला..ही तर फक्त सुरुवातआमदार अग्रवाल म्हणाले, की शहर विकासासाठी भाजप सक्षम आहे, याची धुळेकरांसह विरोधातील उमेदवारांनाही खात्री आहे. जे आमच्या पक्षात दाखल झाले, त्यांना गेल्या निवडणुकीत नगरसेवकही बनविले होते. मात्र, त्यांचे काम व्यवस्थित नसल्याने त्यांना आता वगळण्यात आले. तेच अन्य पक्षात गेले. पक्षाच्या विचारांशी बांधिलकी असलेले कार्यकर्ते आजही भाजपमध्येच आहेत. त्यांची असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करू..Solapur News : "पोलिसात दाखल गुन्ह्यातील सर्वाधिक गुन्हे हे दारूचे"- पो.नि.दत्तात्रय बोरीगिड्डे!.महिला उमेदवारांची भावनासौ. भोसले म्हणाल्या, की छाननीवेळी बिनविरोध झाल्याचा आनंद आहे. सौ. पाटील म्हणाल्या, की माझ्या प्रभागातील भाजपचे अन्य तीन उमेदवार विजयी झाल्यावर खरा जल्लोष करू. त्यांनी विजयात पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार अग्रवाल, आमदार राम भदाणे, माजी मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, श्री. अंपळकर, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, माजी आमदार कुणाल पाटील यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे सांगितले..दोन महिला उमेदवारांचा बिनविरोध विजय भाजपसाठी शुभसंकेत असून, ही तर सुरुवात आहे. येत्या दोन दिवसांत भाजपच्या आणखी आठ ते दहा जागा बिनविरोध होण्याची अपेक्षा आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे एकमेव लक्ष्य आहे.- अनुप अग्रवाल, भाजप आमदार, धुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.