Dhule Municipal Election : धुळ्यात २४ तास 'हाय व्होल्टेज ड्रामा'; भाजपचा बिनविरोधचा प्रयत्न विरोधकांनी उधळला!

धुळे: महापालिका निवडणुकीच्या मैदानात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान गुरुवारी (ता. १) दुपारी तीन ते शुक्रवारी (ता. २) दुपारी तीन, असे सलग २४ तास शहरात 'हाय व्होल्टेज ड्रामा' पाहायला मिळाला. दोंडाईचा पालिकेचा 'बिनविरोध पॅटर्न' धुळ्यात राबविण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या प्रयत्नांना शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) या पक्षांनी तीव्र विरोध केला. .माघारीसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या आरोपावरून शहरभर राजकीय वातावरण तापले. अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते एकमेकांना भिडल्याने तणाव निर्माण झाला होता. अखेर पोलिस, सामंजस्य भूमिका निभावणाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे स्थिती नियंत्रणात राहिली..शहरात या दोन दिवसांच्या नाट्यात भाजपकडून अधिकाधिक जागा बिनविरोध करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू होती. छाननी प्रक्रियेत प्रभाग क्रमांक १, ६ आणि १७ मधून भाजपच्या तीन महिला उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर शुक्रवारी प्रभाग १७ मधील आणखी एक जागा भाजपच्या पारड्यात बिनविरोध पडली. मात्र, उर्वरित जागांवर विरोधकांनी भाजपची ही बिनविरोधाची खेळी हाणून पाडली..फोनाफोनी अन् 'फिल्डिंग'आपल्या उमेदवारांना माघार घेण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी भाजपची पथके थेट उमेदवाराच्या घरापर्यंत पोहोचत असल्याची कुणकुण लागताच विरोधक सतर्क झाले. प्रभाग १६ मध्ये भाजपचे धीरज परदेशी यांना बिनविरोध करण्यासाठी शिवसेनेच्या डॉ. आकांक्षा महाले यांच्या घरी भाजपचे कार्यकर्ते पोहोचले आणि वादाची ठिणगी पडली..नकाणेत प्रभाग ७ मध्येही शिवसेना (उबाठा) उमेदवार दिनेश कोळी यांच्या माघारीसाठी हालचाली सुरू होताच उपनेत्या शुभांगी सूर्यवंशी, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पश्चिम देवपूर पोलिसांनी वेळीच धाव घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला..उमेदवारांची 'लपवाछपवी'सोशल मीडियावर या घडामोडींचे अपडेट्स येत असल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाने आपल्या 'डेंजर झोन'मधील उमेदवारांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविले. काही उमेदवारांना शहर सोडून जाण्याच्या सूचना दिल्या, तर काहींच्या घरात बसून पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पहारा दिला. .काही निवडणूक कार्यालयातही शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बंदोबस्त ठेवून आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारांना माघार घेण्यापासून प्रत्यक्ष रोखले. प्रभाग ८ मध्ये सोनाली सोनवणे यांना शेवटच्या ३ मिनिटांत कार्यालयाच्या दारातून नेत्यांनी परत फिरवले, तर प्रभाग ९ मधील प्रवीण मोरे शहराबाहेर गेल्याने भाजपच्या हाती लागले नाहीत. प्रभाग ११ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार ज्योती मराठे, राहुल तारगे यांच्या माघारीचे प्रयत्न फोल ठरले..आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीविरोधकांनी भाजपवर दडपशाही आणि लोकशाहीचा गळा आवळल्याचा आरोप केला आहे, तर भाजपने ''उमेदवार स्वमर्जीने माघार घेत असताना विरोधक त्यांना अडवून लोकशाहीचा गळा आवळत असल्याचा'' प्रत्यारोप केला आहे. प्रभाग १७ मध्ये शिवसेनेचे प्रदीप खताळ शेवटच्या क्षणी ''रिचेबल'' झाल्याने भाजपचे बन्टी मासुळे यांची बिनविरोध निवड सुकर झाली. भाजपला किमान १० ते २० जागांवर बिनविरोध विजयाची अपेक्षा होती, मात्र विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे त्यांना केवळ चार जागांवर समाधान मानावे लागले..सोशल मीडियाही ढवळून निघालाशहरातील हा राजकीय संघर्ष केवळ रस्त्यावरच नाही, तर सोशल मीडियावरही तीव्रतेने लढला गेला. वादाचे व्हिडिओ, आरोप-प्रत्यारोपांच्या पोस्ट तासातासाला व्हायरल होत होत्या. भाजपच्या दडपशाहीविरोधात शुभांगी सूर्यवंशी, नरेंद्र परदेशी, धीरज पाटील, ॲड. पंकज गोरे, राष्ट्रवादीचे रमेश बोरसे, शिवसेनेचे संजय वाल्हे, आनंद लोंढे, पार्वती जोगी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आदींनी आघाडी उघडली होती. माघारीसंबंधी शक्तीबळात ''लक्ष्मीदर्शना''च्या चर्चांनीही सोशल मीडियावर उधाण आले होते..राजकीय वाद, चौकशी, आरोपांचा मागोवा... महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला डीजीपी रश्मी शुक्ला निवृत्त; वाचा वादांनी वेढलेला कार्यकाळ.अखेर गोळीबारातून ठिणगी पेटलीचमाघारीच्या या संघर्षाचे पर्यवसान अखेर प्रभाग पाचमध्ये गोळीबाराच्या घटनेत झाले. यामुळे शहरात भीतीचे वातावरण असून, निवडणूक यंत्रणा आणि पोलिसांनी संवेदनशील प्रभागांमध्ये विशेष दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. निवडणुका खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडाव्यात, अशी अपेक्षा सुजाण नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..