Devendra Fadnavis : धुळ्याला देशातील आधुनिक शहर बनवणार! पांझरा काठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे आश्वासन

धुळे: धुळे शहर हे महाराष्ट्राचे प्रवेशद्वार आहे. एकेकाळी नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळख असलेल्या धुळ्याकडे ७० वर्षे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, ज्यामुळे शहराची अवस्था बिकट झाली. मात्र, गेल्या निवडणुकीत धुळेकरांनी भाजपला साथ दिली आणि मी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली. आता पुन्हा एकदा विकासाची संधी द्या. येत्या पाच वर्षांत धुळ्याला देशातील एक आधुनिक शहर म्हणून नवी ओळख मिळवून देऊ, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..महापालिका निवडणुकीच्या भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ पांझरा नदीकाठी आयोजित सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री तथा निवडणूक प्रभारी जयकुमार रावल, शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर, आमदार अनुप अग्रवाल, राम भदाणे, काशीराम पावरा, प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, माजी आमदार कुणाल पाटील, राजवर्धन कदमबांडे, जिल्हाध्यक्ष बापू खलाणे, दोंडाईचा नगराध्यक्षा नयनकुंवर रावल, शिरपूरचे नगराध्यक्ष चिंतन पटेल, पिंपळनेरच्या नगराध्यक्षा डॉ. योगिता चौरे, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा धरती देवरे, संघटनमंत्री रवी अनासपुरे यांच्यासह ६२ उमेदवार व पदाधिकारी उपस्थित होते..पायाभूत सुविधांचा विकासमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की धुळ्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी १७० कोटींची अक्कलपाडा योजना पूर्ण केली असून, विस्तारित गावांच्या विकासासाठी १४३ कोटी रुपये दिले आहेत. शहरात ७१७ कोटींच्या निधीतून भुयारी गटार योजना आणि १३ कोटींच्या निधीतून ई-बस सेवा लवकरच सुरू होईल. .तसेच सांडपाणी आणि कचऱ्यापासून वीज व खतनिर्मितीचे प्रकल्प राबवले जातील. झोपडपट्टीवासीयांना पीआर कार्ड आणि मालकी पट्टा देऊन पक्की घरे दिली जातील. ''डीएमआयसी''च्या दुसऱ्या टप्प्यात धुळ्याचा समावेश करण्यात आला असून एमआयडीसीचे प्रश्न सोडवून येथे मोठे उद्योग आणले जातील. विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..आता धुळ्याचा हक्कआरोग्य विद्यापीठ नाशिकला, कृषी महाविद्यालय असूनही विद्यापीठ राहुरीला, विद्यापीठ जळगावला आणि इतर संस्था इतरत्र गेल्या. मात्र आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे धुळ्यावर विशेष लक्ष आहे. यात शहर विकासाची मोठी संधी असून शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पांवर धुळ्याचा हक्क आहे आणि मुख्यमंत्री तो निश्चितपणे देतील, अशी अपेक्षा पालकमंत्री रावल यांनी व्यक्त केली..Eknath Shinde : "कल्याणकारी उपक्रमांनी बाळासाहेबांना खरी श्रद्धांजली" – अकोल्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन.'५५ प्लस' नगरसेवक द्याआमदार अग्रवाल म्हणाले, की पूर्वी शहरात दहा दिवसांनी पाणी यायचे आता ते दोन दिवसाआड मिळतेय. तापी पाइपलाइनच्या जीर्ण वाहिन्या बदलण्यासाठी २५० कोटींचा प्रस्ताव तयार असून देवपूरसाठी स्ट्रॉंग ड्रेनेज योजना राबवणार आहोत. शहरात मॉलचे काम सुरू असून तरुणांच्या रोजगारासाठी प्रयत्नशील आहोत. शहराच्या अखंड विकासासाठी '५५ प्लस' नगरसेवक निवडून द्यावे. त्यांनी विरोधक माजी आमदार फारूक शाह यांच्यावर टीकास्त्र सोडले..भारतीय जनता पक्षात इनकमिंगसभेत जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष शिवाजीराव दहिते यांचे पुत्र उद्योजक सचिन दहिते, माजी नगरसेवक गणेश मोरे, सिंधी समाजाचे मनीशेट डियलानी यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आमदारांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांचे आमदार अग्रवाल व शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनी स्वागत केले..