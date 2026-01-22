Dhule Municipal Election : धुळ्यात राष्ट्रवादी-शिवसेना युती फिस्कटली; 'एमआयएम'ला विरोधी पक्षनेतेपदाची लॉटरी लागणार?

धुळे: महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आता खऱ्या अर्थाने सत्तासंघर्षाला धार चढली आहे. ७४ पैकी ५० जागा जिंकून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली असली, तरी महापालिकेत ‘बॅक बेन्चर्स’ कोण असणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. .विरोधी पक्षनेतेपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या युतीचे प्रयत्न सुरू होते, मात्र बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी ही युती फिस्कटली. परिणामी, संख्याबळाच्या जोरावर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या ‘एमआयएम’च्या पदरात विरोधी पक्षनेतेपद पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..महापौर कोण?महापालिकेच्या १९ प्रभागांमधील ७४ जागांसाठी निवडणूक झाली. तीत भाजपला ५०, एमआयएम पक्षाला १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ८, शिवसेनेला ५ जागा, तर एक अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे. यानंतर महापौरपदासाठी मुंबईत गुरूवारी (ता. २२) आरक्षण काढण्यात येणार आहे. .त्याविषयी उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून महापौरपदासाठी कुठल्या संवर्गाचे आरक्षण निघते याकडेही धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे. दलित संवर्गाचे सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण निघाल्यास प्रभाग ११ मधील भाजपच्या मायादेवी परदेशी महापौरपदी विराजमान होऊ शकतील. या संवर्गाच्या पुरूष गटासाठी आरक्षण निघाल्यास संजय जाधव, नागसेन बोरसे, सुनील बैसाणे यांच्यात चढाओढ दिसू शकेल. दलित संवर्गाचे आरक्षण न निघाल्यास भाजपपुढे महापौरपदासाठी उमेदवार निवडीचा मोठा पेच असेल..गट नेत्याची निवड सुरूमहापौर, विरोधी पक्ष नेत्याच्या निवडीपूर्वी विभागीय महसूल आयुक्तांकडे पक्षनिहाय गटाची नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी गट नेत्याची निवड करावी लागते. सत्ताधारी भाजपकडून गट नेत्याची गुरूवारी दुपारी तीनला निवड केली जाणार आहे. यात पक्षाचा अनुभवी चेहराच गट नेता होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. .राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी आमदार फारूक शाह यांचे पुत्र शाह शाहबाज फारूक शाह (प्रभाग १३ अ, ओबीसी संवर्ग) यांची गट नेतेपदी गुरूवारी निवड होणार आहे. शिवसेनेकडून अनुभवी माजी स्थायी सभापती दीपक खोपडे (प्रभाग १६ ड, सर्वसाधारण संवर्ग) यांची गट नेतेपदी निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच `एमआयएम`कडून अन्सारी अब्दुल लतीफ अब्दुल हमीद (प्रभाग १५ अ, ओबीसी संवर्ग) यांची गट नेतेपदी निवड झाली आहे..आमदार अग्रवाल यांची गुगली...विरोधी पक्ष नेता निवडीबाबत आमदार अनुप अग्रवाल म्हणाले, की विरोधी पक्ष नेता कोण होईल हे `एमआयएम`, तसेच युतीतून लढणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठरवावे. महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून शिवसेनेला सत्तेत पद नाही, परंतु विकासकामांमधून मानसन्मान दिला जाईल. विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी आधी शिवसेना, राष्ट्रवादीने गट स्थापन करावा. निवडणुकीत एकही हिंदू उमेदवार निवडून न आलेल्या राष्ट्रवादीशी सोबत जायचे की सनातनींसोबत राहायचे हा निर्णय शिवसेनेने घ्यायचा आहे..Sangli ZP Election : सांगली जिल्ह्यात उमेदवारीचा धडाका! अखेरच्या दिवशी राजकीय हालचालींना वेग.युती होणार नाही ः फारुक शाहविरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत माजी आमदार फारुक शाह म्हणाले, की विरोधी पक्ष नेते पदाच्या निवडीसंदर्भात शिवसेनेच्या आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाप्रमुख सतीश महाले, नगरसेवक दीपक खोपडे यांच्याशी वाटाघाटी सुरू होत्या. युतीच्या निर्णयाप्रत येणार तोपर्यंत जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांनी कुणाच्या तरी दबावामुळे विरोध करत शिवसेना- राष्ट्रवादीत युती होणार नसल्याचे सांगितले. ही भाजपचीच खेळी असून `एमआयएम`ला या पदासाठी चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे..निवडणुकीनंतरभाजपकडे ५० जागांचे संख्याबळ; सत्तेच्या चाव्या सुरक्षित.१० जागांसह ‘एमआयएम’ ठरणार सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष.शिवसेना- राष्ट्रवादीत विसंवाद; युतीचा प्रस्ताव बारगळला.महापौर निवडीसाठी मुंबईत आज आरक्षणाची होणार सोडत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.