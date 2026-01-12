Dhule Municipal Election : दोन बिनविरोध अन्‌ दोन जागांसाठी ‘काटा लढत’ श्रमिक, कष्टकऱ्यांच्या प्रभागात अभ्यासू अभियंता, व्यावसायिक, महाराज मैदानात

श्रमिक, कष्टकऱ्यांचे मोठ्या संख्येने वास्तव्य असलेला प्रभाग क्रमांक १७ आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत जे चार नगरसेवक बिनविरोध झाले आहेत, त्यापैकी दोन बिनविरोध नगरसेवक याच प्रभागातून आहेत. त्यामुळे २३ हजारांवर मतदारसंख्या असलेल्या या प्रभागातील मतदारांना आता फक्त दोनच नगरसेवक निवडायचे आहेत. .या दोन जागांसाठी नऊ उमेदवार रिंगणात आहेत. यातील एका गटात माजी नगरसेविकेच्या पत्नी, दुसऱ्या गटात स्थायी समितीचे माजी सभापती, माजी नगरसेविकेचे पती व इतर काही तुल्यबळ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे दोन्ही जागांसाठी ‘काटा लढती’चे चित्र आहे..प्रभागाची रचना, व्याप्तीश्रीराम नगर, साने गुरुजी हौसिंग सोसायटी, रासकर नगर, संभाप्पा कॉलनी, शर्मा नगर, कैलास नगर, प्रताप मिल परिसर, लेनिन चौक, इखे नगर, लिलाबाई चाळ, रंगारी चाळ, धनगर वाडा, रेल्वे स्टेशन, केदार सिटी, पूर्व हद्दीने मुंबई- आग्रा बायपासपर्यंत, तेथून उत्तरेस चंद्रदीप हॉटेल लगतच्या दक्षिण बाजूच्या मोती नाल्यापर्यंत अशी या प्रभागाची भौगोलिक स्थिती आहे. श्रमिक, कष्टकरी नागरिकांचे मोठ्या संख्याने वास्तव्य असल्याने स्लम एरिया मोठा आहे..प्रभागातील समस्याप्रभागात विकासाची अनेक चांगली कामे झाली आहेत. शहराच्या इतर भागातील समस्यांप्रमाणेच येथेही रस्ते, गटारी, अस्वच्छता, कचरा संकलन, अनियमित पाणीपुरठा, सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था अशा प्रमुख समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. श्रमिक, कष्टकरी नागरिकांच्या भागात सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था तेथील रहिवाशांची मोठी गैरसोय करणारी समस्या आहे. याप्रश्नी नागरिकांसह लोकप्रतिनिधी महापालिकेत भांडतांना पाहायला मिळाले आहेत, तरीही समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही. .काही भागात तीन-चार दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. गटार, जलवाहिन्यांसाठी रस्ते खोदून ठेवले जातात, ही कामे वेळेत होत नाही परिणामी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. प्रभागातील लिलाबाई चाळ स्मशानभूमीची दुरवस्था मोठी समस्या आहे. दफनभूमीसाठी जागाच नसल्याचा प्रश्नही मोठा आहे. मिलपरिसरातील स. नं. ५२९ मधील रासकर नगर, गुरुकृपा नगर, तुळसाबाई मळा, विखे नगरसह ९०० घरांना मनपाच्या आरक्षणातून मुक्त करून हक्काचे सिटी सर्व्हे उतारे मिळावेत, अशीही मागणी येथून आहे..दोन जागा, रंगत मोठीप्रभागातील दोन जागा बिनविरोध झाल्याने आता दोनच जागांसाठी लढत आहे. यात सर्वसाधारण महिला गटात तिरंगी लढत आहे. एक उमेदवार शिवसेनेच्या गीता नवले या सामाजिक कार्यकर्ते तुषार (रावण) नवले यांच्या पत्नी आहे. अपक्ष निलीमा पाटील या माजी नगरसेवक तुषार पाटील यांच्या पत्नी आहेत, तर भाजपने सर्वसाधारण कुटुंबातील सुनंदा माळी यांना उमेदवारी दिली आहे. सर्वसाधारण गटात सहा उमेदवार रिंगणात आहेत..Ichalkaranji Election : ‘भारताच्या मँचेस्टर’ला पुन्हा वैभव मिळवून देऊ; इचलकरंजीसाठी हसन मुश्रीफ यांची ठाम ग्वाही.यातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांचे आहेत. अन्य चार अपक्ष रिंगणात आहेत. भाजपचे उमेदवार अभियंता शितल नवले यांना राजकीय वारसा असून, गेल्या ४० वर्षापासून त्यांचे कुटुंब राजकारणात आहे. ते अभ्यासू म्हणून ओळखले जातात. शिवाय ते स्थायी समितीचे माजी सभापती आहेत. त्यांच्यापुढे शिवसेनेचे धीरज कलंत्री, भाजपच्या माजी नगरसेविकेचे पती अपक्ष उमेदवार विवेक कासार (राजू महाराज) रिंगणात आहेत. त्यांना अन्य उमेदवारांचे आव्हान असेल..प्रभागातील लढती अशा‘अ’ (नामाप्र) गटात भाजपचे अमोल मासुळे व प्रभाग- १७ ब (सर्वसाधारण महिला) गटात सुरेखा उगले हे बिनविरोध झाले आहेत.‘ब’ (सर्वसाधारण महिला) गटामध्ये शिवसेनेच्या गिता नवले, भाजपच्या सुनंदा माळी व अपक्ष निलिमा पाटील यांच्यात तिरंगी लढत आहे.‘ड’ (सर्वसाधारण) गटामध्ये शिवसेनेचे धीरज कलंत्री, भाजपचे शीतलकुमार नवले, अपक्ष विठ्ठल अहिरे, अपक्ष विवेक कासार (राजू महाराज), अपक्ष गौतम पगारे व अपक्ष भगवान वाघ यांच्यात सामना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.