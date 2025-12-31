उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळ्यात निवडणुकीचा धुरळा! ७४ जागांसाठी ७४९ अर्ज; भाजपचा मित्रपक्षांसह विरोधकांना 'ओपन चॅलेंज'

Massive Crowd on Final Day of Candidate Filing in Dhule : मंगळवारी अपेक्षेप्रमाणे इच्छुक उमेदवारांची तोबा गर्दी उसळली. सहा निवडणूक कार्यालयांस्थळी कार्यकर्त्यांची जत्रा पाहावयास मिळाली.
मुकुंद भडांगे
धुळे: महापालिका निवडणूक २०२५- २०२६ साठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३०) अपेक्षेप्रमाणे इच्छुक उमेदवारांची तोबा गर्दी उसळली. सहा निवडणूक कार्यालयांस्थळी कार्यकर्त्यांची जत्रा पाहावयास मिळाली. यात १९ प्रभागांतील एकूण ७४ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज खरेदी व स्वीकृतीच्या सहा दिवसांत तब्बल दोन हजार १०९ अर्ज विक्री झाले.

