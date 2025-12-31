Dhule Municipal Election : धुळ्यात निवडणुकीचा धुरळा! ७४ जागांसाठी ७४९ अर्ज; भाजपचा मित्रपक्षांसह विरोधकांना 'ओपन चॅलेंज'

धुळे: महापालिका निवडणूक २०२५- २०२६ साठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३०) अपेक्षेप्रमाणे इच्छुक उमेदवारांची तोबा गर्दी उसळली. सहा निवडणूक कार्यालयांस्थळी कार्यकर्त्यांची जत्रा पाहावयास मिळाली. यात १९ प्रभागांतील एकूण ७४ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज खरेदी व स्वीकृतीच्या सहा दिवसांत तब्बल दोन हजार १०९ अर्ज विक्री झाले. .विशेष म्हणजे शेवटच्या दिवशीही ११७ इच्छुकांनी अर्ज घेतले. निवडणुकीसाठी एकूण ७४९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध दोन मित्रपक्षांची युती, महाआघाडी, इतर सर्व पक्ष अशी रोमांचक लढत पाहायला मिळेल, असे चित्र आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर चित्र अधिक स्पष्टपणे समोर येईल..दरम्यान, सहा निवडणूक कार्यालयांमध्ये निर्धारित प्रभागांसाठी दाखल उमेदवारी अर्जांची बुधवारी (ता. ३१) सकाळी अकरापासून छाननी प्रक्रिया होणार आहे. यानंतर वैध उमेदवारांची यादी प्रसिध्द होईल. महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज विक्री व स्वीकृतीची प्रक्रीया २३ डिसेंबरपासून सुरु होती. मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी तीनपर्यंत प्रक्रीयेसाठी शेवटची मुदत होती. सुट्यांचे दोन दिवस वगळता प्रक्रीयेच्या गेल्या सहा दिवसात प्रत्येक प्रभागांतून इच्छुकांकडून उमेदवारी अर्ज घेण्याची स्पर्धा पाहायला मिळाली..अर्ज दाखल करण्यासाठी मात्र कुणीही पुढे येत नव्हते. २७ डिसेंबरला चार, २८ डिसेंबरपर्यंत एकूण ७५ अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे प्रक्रीयेच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवार (ता.३०) उर्वरीत सर्व इच्छुकांची उमेदवारी दाखल करण्यासाठी त्या-त्या निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात गर्दी होईल हे निश्चित होते. त्यानुसार १९ प्रभागांसाठीच्या सर्व सहा निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये इच्छुकांसह राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, समर्थकांची गर्दी उसळली. .इच्छुक उमेदवारांच्या या गर्दीमुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांसह परिसराला जत्रेचे स्वरुप होते. या निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांच्या परिसरात बॅरीकेडींगस पोलिसांचा बंदोबस्त होता. दुपारी तीनपर्यंत अर्ज स्वीकृतीची मुदत होती. मात्र, दुपारी तीननंतरही निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये गर्दी होती. अधिकारी-कर्मचारी आपल्या कामांत व्यक्त होते. इच्छुक उमेदवारांसह त्यांचे समर्थक, कार्यकर्तेदेखील प्रक्रीया पूर्ण झाल्याची खात्री होईपर्यंत कार्यालयांमध्ये ठाण मांडून होते..New Year: पार्टी ऑल नाईट! महाराष्ट्रात हॉटेल्स-पब पहाटे ५ वाजेपर्यंत खुले राहणार; फक्त एकच अट, पण कोणती?.भाजपचे सर्वांनाच ‘चॅलेंज’राज्यातील सत्ताधारी महायुती व विरोधक महाआघाडी, अशा नैसर्गिक युती-आघाडीनुसार जागा वाटप होईल. किमान भाजपला झुकते माप व युतीतील त्यांच्या घटक पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना काही जागा मिळतील व त्यातून भाजप महायुती विरुद्ध इतर पक्ष अशी लढत होईल, अशी अपेक्षा होता. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली. भाजपने तब्बल ६३ जागांवर उमेदवार उभे करुन युतीतील घटक पक्षांसह विरोधकांना चॅलेंज केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता रिंगणातील भाजप व्यतिरिक्त मित्रपक्ष शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती, तसेच महाविकास आघाडीतील चार पक्ष, इतर काही विरोधी पक्ष कशा पद्धतीने लढा देतात याकडे लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.