Dhule Municipal Election : धुळे महायुतीत जागावाटपाचा तिढा! भाजपकडून मित्रपक्षांना केवळ १९ जागांचे 'दान'; शिवसेनेला भाजपचा कावेबाजपणा दिसला!

धुळे: आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती करावी, अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशस्तरावरून दिली गेली आहे. त्यानुसार मित्र पक्षांकडून १९ प्रभागातील ७४ पैकी ५५ जागा भाजपला मिळाल्या, तर महायुतीस हरकत नसेल, अशी भूमिका भाजपचे शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मांडली. .याउलट जागा वाटपात भाजपचा कावेबाजपणा समोर येत आहे. मित्र पक्षांना उर्वरित १९ जागा देताना त्या अधिकाधिक मुस्लीमबहुल भागातील असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा सूर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधून उमटला. त्यामुळे महायुतीत जागा वाटपावरून राजकीय सुंदोपसुंदी चालणार असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे..शहरात दिवाळीनंतर महापालिकेच्या निवडणुकीनिमित्त वातावरणात रंगत येऊ लागली. यात शिरपूर, दोंडाईचा, शिंदखेडा, पिंपळनेर येथील पालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आणि नेत्यांनी शत- प्रतिशत भाजपचा नारा दिला. या चारही निवडणुका भाजपने स्वबळावर लढविल्या. साहजिकच भाजपकडून येथील महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढविली जाईल, असा होरा व्यक्त होण्यास सुरवात झाली..पेच थोपविण्याचा प्रश्नमतदारयादीचा कार्यक्रम २७ डिसेंबरपर्यंत पार पाडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जानेवारीत महापालिकेची निवडणूक होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. दोन दिवसांत साडेतीनशे इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. यातून भाजपने पक्षांतर्गत उमेदवारी वाटपासंबंधी पेच ऐनवेळी निर्माण होण्याआधी तो कसा थोपविता येऊ शकेल, यादृष्टीने नियोजन केले आहे..भाजपची अपेक्षापक्षाच्या मुलाखत पॅनलमधील भाजपचे शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनी मनपाच्या एकूण ७४ पैकी भाजपला ५५ जागा मिळाल्या तर महायुती होण्यास हरकत नसेल, अशी भूमिका प्रसारमाध्यमांसमोर मांडली. याचा अर्थ उर्वरित १९ जागा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेला जातील, हे स्पष्ट आहे. यातही १९ जागा कशा वाटप कराव्यात हाही या दोन मित्र पक्षांचा प्रश्न असेल..१९ जागांचे रहस्यचएकीकडे भाजपने शहरात हिंदुत्वाच्या मुद्यावरही विधानसभा निवडणूक लढविली. त्यानंतर वर्षभरापासून शहर विकासाच्या अजेंड्यासह हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडलेला नाही. मनपा निवडणुकीत या पक्षाचा हिंदुत्व एक अजेंडा दिसू शकेल. त्यास अनुसरून भाजपला ५५ जागा अपेक्षित असाव्यात. उर्वरित मुस्लीमबहुल भागासंबंधी १९ जागा मित्रपक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने वाटून घ्याव्यात, असा श्री. अंपळकर यांच्या भूमिकेमागचा अर्थ ध्वनीत होऊ शकतो. त्यामुळे महायुतीत जागा वाटपामागील रहस्याचा पडदा भाजपने उघडल्यानंतरच वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल, असा सूर मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधून उमटत आहे..BMC House Lottery: महानगरपालिकेच्या ४२६ घरांची सोडत यशस्वी; पुन्हा २९६ घरांची लॉटरी निघणार, पण कधी? .धुळे मनपा निवडणुकीतील जागा वाटपाबाबत महायुतीतील मित्रपक्षांची संयुक्त बैठक व्हावी लागेल. त्यात सामंजस्याने आणि सन्मानजनक चर्चेतून तोडगा काढावा लागेल. ताकदीनुसार शिवसेनेच्या वाटेला २० ते २५ जागा याव्यात, अशी अपेक्षा आहे. पक्षश्रेष्ठी तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार स्थानिक पातळीवर जागा वाटपासंदर्भात यथोचित पावले टाकले जातील.- मंजुळा गावित, आमदार, शिवसेना.प्रसारमाध्यमांद्वारे भाजपने मित्रपक्षांसोबत धुळे मनपा निवडणुकीत महायुती करण्यासंदर्भात संकेत दिले आहेत. परंतु, भाजपकडून येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसला अधिकृतपणे चर्चेचा अथवा जागांबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तसा प्रस्ताव आल्यास महायुतीविषयी राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नेत्यांना विश्वासात घेऊन सकारात्मक विचार करण्यात येईल.- श्यामकांत सनेर, प्रदेश प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस.