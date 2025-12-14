उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळे महायुतीत जागावाटपाचा तिढा! भाजपकडून मित्रपक्षांना केवळ १९ जागांचे 'दान'; शिवसेनेला भाजपचा कावेबाजपणा दिसला!

BJP Prepares for Dhule Municipal Elections : धुळे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात महायुती व जागा वाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे.
धुळे: आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती करावी, अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशस्तरावरून दिली गेली आहे. त्यानुसार मित्र पक्षांकडून १९ प्रभागातील ७४ पैकी ५५ जागा भाजपला मिळाल्या, तर महायुतीस हरकत नसेल, अशी भूमिका भाजपचे शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मांडली.

