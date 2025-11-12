उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांना मोठा दिलासा! धरणे तुडुंब; जलसाठा तब्बल ९६.७६% क्षमतेपर्यंत

Dhule and Nandurbar Dams Reach Near-Full Capacity : पावसाळ्यानंतर धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील प्रमुख मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये तब्बल ९६.७६ टक्के उपयुक्त जलसाठा कायम आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील १२ धरणे १०० टक्के भरल्याने येणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी आणि आगामी उन्हाळ्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: पावसाळ्यानंतर धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये समाधानकारक नव्हे, तर तुडुंब जलसाठा कायम आहे. पाटबंधारे विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार दोन्ही जिल्ह्यांतील जलसाठा तब्बल ९६.७६ टक्के क्षमतेपर्यंत झाला. सुमारे १२ धरणे १०० टक्के भरली. यामुळे रब्बी हंगाम तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला.

