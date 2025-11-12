Dhule News : धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांना मोठा दिलासा! धरणे तुडुंब; जलसाठा तब्बल ९६.७६% क्षमतेपर्यंत

धुळे: पावसाळ्यानंतर धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये समाधानकारक नव्हे, तर तुडुंब जलसाठा कायम आहे. पाटबंधारे विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार दोन्ही जिल्ह्यांतील जलसाठा तब्बल ९६.७६ टक्के क्षमतेपर्यंत झाला. सुमारे १२ धरणे १०० टक्के भरली. यामुळे रब्बी हंगाम तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला..धुळे पाटबंधारे विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील १२ प्रमुख मध्यम प्रकल्पांत एकूण १२.२६ टीएमसी इतका उपयुक्त पाणीसाठा आहे. सध्या या धरणांमध्ये तब्बल १९.४५ टीएमसी इतके पाणी साठवले गेले आहे. .याशिवाय ४५ लघु प्रकल्पांमधून ०.३६ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. यानुसार जिल्ह्यातील एकूण जलसाठा १६.०३ टीएमसी, म्हणजेच सुमारे ९८ टक्के क्षमतेपर्यंत भरलेला आहे. या प्रकल्पांमध्ये पांझरा, मालनगाव, जामखेडी, कनोली, बुराई, करवंद, अनेर, सोनवद, अक्कलपाडा, वाडीशेवाडी, अमरावता व सुलवाडे ही प्रमुख धरणे शंभर टक्के क्षमतेने भरली आहेत. या धरणांमधूनच जिल्ह्यातील बहुतांश भागातील सिंचन आणि पिण्याचे पाणीपुरवठे नियंत्रित केले जातात..नंदुरबारमध्ये जलसाठानंदुरबार जिल्ह्यात रंगावली, सारंगखेडा आणि प्रकाशा या मध्यम प्रकल्पांबरोबरच सहा लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांमध्ये एकत्रित ६.५९ टीएमसी पाणीसाठा आहे. तो ९८.५७ टक्के क्षमतेपर्यंत भरलेला आहे. म्हणजेच दोन्ही जिल्ह्यांचा एकत्रित जलसाठा ९६ टक्क्यांहून अधिक आहे, जो या वर्षातील सर्वाधिक नोंदलेला साठा मानला जात आहे..दिलाशाची शक्यताया वर्षी जूनपासून पर्जन्यमान समाधानकारक झाल्याने सर्व धरणे ओसंडून वाहिली. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नैसर्गिक साठ्यांमुळे ओढे, नाले व तळीही भरून वाहू लागली. यामुळे येत्या रब्बी हंगामात शेतीसाठी पाण्याची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वास शेतकऱ्यांत निर्माण झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा साठाही पुरेसा असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागांना आगामी उन्हाळ्यातही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..नियोजनबद्ध वापर हवापाटबंधारे विभागाने नागरिकांना पाण्याच्या शाश्वत वापराचे महत्त्व पटवून दिले आहे. सध्याचा साठा समाधानकारक असला तरी, पाण्याची बचत आणि नियोजनबद्ध वापर ही काळाची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विहिरी, बोअरवेल आणि ग्रामीण जलयोजना यांची नियमित देखरेख करावी, तसेच ‘ड्रिप इरिगेशन’ आणि ‘स्प्रिंकलर प्रणाली’चा वापर वाढवावा, असेही सूचित केले आहे.....तर तुटवडा जाणवेलधुळे जिल्ह्यातील पांझरा व अनेर खोऱ्यातील पाणलोट क्षेत्रांमध्ये मृदसंधारणाची कामे गतीने राबवावीत, अशी मागणी जलतज्ज्ञांकडून होत आहे. धुळ्यात गेल्या काही वर्षांत पर्जन्यमान अस्थिर राहिल्याने दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाचे नियोजन आवश्यक ठरत आहे. जवळपास सर्व धरणे तुडुंब आहेत, पण पाण्याचा योग्य वापर न झाल्यास उन्हाळ्यातच तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा स्थानिक जलतज्ज्ञांनी दिला..Sand Smuggling : 'सकाळ' मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच तहसीलदार उतरल्या गोदावरी पात्रात.धुळे- नंदुरबारसाठी ही सकारात्मक बाबधुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी जलसंपत्तीच्या दृष्टीने ही परिस्थिती सकारात्मक मानली जात आहे. विभागातील सर्व ६१ प्रकल्पांमध्ये एकत्रित ९६.७६ टक्के क्षमतेचा साठा असल्याने दोन्ही जिल्ह्यांचा जलसंपन्न दर्जा पुन्हा अधोरेखित झाला. यामुळे शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने या वर्षीचा हंगाम आशादायी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अधिकाऱ्यांनी तसेच सामाजिक संस्थांनी नागरिकांना पाण्याचे मूल्य समजून घेण्याचे आणि प्रत्येक थेंबाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत पावसाळ्याच्या कृपेने मिळालेल्या या जलसंपत्तीचे स्मार्ट व्यवस्थापन हेच येणाऱ्या काळातील खरी गरज असल्याचेही सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.