Dhule News : सरकारी धोरणांविरुद्ध कामगार एकवटले; धुळ्यात मोर्चातून निषेध

Dhule News : केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने शुक्रवारी (ता.१६) देशव्यापी संप पुकारला. त्यास जिल्ह्यातून सक्रिय पाठिंबा देण्यात आला. शहरातील श्री संतोषीमाता चौकातून मोर्चा काढत आंदोलकांकडून पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करीत एकवटलेल्या कामगारांनी लक्ष वेधले. (Labor Employees Joint Action Committee called nationwide strike against policies of Central and State Governments)