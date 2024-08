Dhule News : आंदोलनामुळे NHAI चे उघडले डोळे! सुरत बायपासवर खड्डे दुरुस्ती सुरू; अपघातांमुळे रहिवासी रस्त्यावर

Praveen Agarwal and residents protesting on Surat bypass over potholes. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied धुळे : येथील हिरे वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय व संलग्न जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयासमोर सुरत बायपासवर मोठे खड्डे पडले. पावसामुळे खड्ड्यांचे तळे झाले. त्यांची खोली लक्षात येत नसल्याने अनेक वाहनधारकांचे अपघात झाले. या स्थितीमुळे भाईजीनगरसह लगतच्या कॉलनी परिसरातील संतप्त रहिवाशांनी सोमवारी (ता. २६) आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे डोळे उघडलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या येथील अधिकाऱ्यांनी खड्डे दुरुस्तीचे काम सुरू केले. नंतर आंदोलक माघारी परतले. (NHAI action due to agitation Repair of potholes started on Surat Bypass) Loading content, please wait...