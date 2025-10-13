उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : धुळ्यात १.५९ कोटींचे अवैध परराज्यातील मद्य जप्त! निजामपूरजवळ उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

Major Excise Raid in Nizampur, Dhule : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने धुळ्यातील निजामपूर (ता. साक्री) हद्दीत अवैध मद्याची चोरट्या मार्गाने वाहतूक करणारा सहाचाकी कंटेनर आणि त्यातील गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचे १३५० बॉक्स जप्त केले.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: निजामपूर (ता. साक्री) हद्दीत परराज्यातील अवैध मद्याची महाराष्ट्रात चोरट्या मार्गाने वाहतूक राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने हाणून पाडली. या कारवाईत पथकाने सहाचाकी कंटनेरसह एकूण एक कोटी ५९ लाख ६५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.

