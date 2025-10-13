Dhule Crime : धुळ्यात १.५९ कोटींचे अवैध परराज्यातील मद्य जप्त! निजामपूरजवळ उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

धुळे: निजामपूर (ता. साक्री) हद्दीत परराज्यातील अवैध मद्याची महाराष्ट्रात चोरट्या मार्गाने वाहतूक राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने हाणून पाडली. या कारवाईत पथकाने सहाचाकी कंटनेरसह एकूण एक कोटी ५९ लाख ६५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला..राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक मुंबईच्या पथकाला ११ ऑक्टोबरला मिळालेल्या माहितीनुसार पथकाने निजामपूर (ता. साक्री) गावाच्या हद्दीत साक्री-नंदूरबार हायवेवर पाळत ठेवत सहा चाकी कंटनेर (केए-५३/एए-६४६४) व गोवा राज्यात विक्रीस असलेल्या विदेशी मद्याचे १३५० बॉक्स असा एकूण एक कोटी ५९ लाख ६५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. वाहनचालक श्रवणकुमार कृष्णाराम (बिष्णोई) याला महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यान्वये अटक करण्यात आली. .याप्रकरणी जवान विजय ढवळे यांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुय्यम निरीक्षक आर. व्ही. चव्हाण तपास करत आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशाने सह-आयुक्त प्रसाद सुर्वे, भरारी पथकाचे उपअधीक्षक रवींद्र उगले, निरीक्षक रियाज खान, निरीक्षक विजयकुमार थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. .जवान राजाराम सोनवणे, दिलीप नागरे, विकास गायकवाड यांचा या कारवाईत सहभाग होता. अधीक्षक स्वाती काकडे, दुय्यम निरीक्षक एस. एस. ठेंगडे, जवान अमोल धनगर, निजामपूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मयूर भांबरे, जवान श्री. आहेर, श्री. माळी यांनी सहकार्य केले..Navi Mumbai: भुरट्या चोरांवर पोलिसांची नजर! दिवाळीनिमित्त शहरात विशेष पथके तैनात .दरम्यान, अवैध मद्य निर्मिती, विक्री व वाहतूकीसंदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास विभागाच्या टोलफ्री क्रमांक १८०० ८३३ ३३३३ व व्हॉट्सॲप क्रमांक ८४२२००११३३ तसेच दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२६६३८८१ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.