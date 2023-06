Dhule Rain Update : धोंडी धोंडी पाणी दे सायमा पिकू दे..!

Dhule News : धुळे जिल्ह्यात पावसाळ्यातील पहिले मृग नक्षत्र संपूनही पावसाचा पत्ता नाही. जून उलटायला चार दिवस शेष आहेत. पेरण्या नाहीत. आबालवृद्धांचे डोळे आभाळाकडे लागून आहेत. पावसाचे वातावरण आहे.

पण पाऊस कोसळत नाही. केवळ शिडकावा होत आहे. शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. पाऊस पडावा. यासाठी देवाला साकडे घालण्यास सुरवात झाली आहे. आदिवासी मुलांनी आज पारंपारिक पद्धतीने पाणी मागण्यास सुरवात केली. (Dhule People Waiting for rainEven there is no rain in district dhule news)

‘धोंडी धोंडी पाणी दे

सायमा पिकू दे

धोंड्यानी खेती

पाणी वना राती’

आता जिल्ह्यात अशी पारंपारिक गिते गात, वरुण देवाची आळवणी करीत, ग्रामरक्षक देवतांना साकडे घालीत, आता तरी किव येवू दे रे देवा..असे म्हणत गल्लोगल्ली पाणी मागण्यासाठी मुले फिरू लागली आहेत.

धोंडी धोंडी पाणी दे चे महत्त्व पटविणारी पहिलीतील कविता आणि पारंपारिक गीत सारेच आळवू लागले आहेत. ‘अर्धी भाकर भात्यामा पाणी वना जंगलमा’ असेही ही बालके म्हणत आहेत. दारोदारी जाणाऱ्या, या धोंड्याचे पूजन होत आहे.

२०१७ मध्ये श्रावणमध्ये आणि २०२१ मध्ये जुलैमध्ये धोंडी धोंडी पाणी मागण्याची वेळ आली होती. २०१७ मध्ये पेरण्यांनतर पावसाने हुलकावणी दिली होती. थेट आठ जुलैनंतर पाऊस कोसळला होता. तर २०२१ मध्ये श्रावण/ऑगस्टमध्ये पावसाने दडी मारली होती. शेवटच्या श्रावण सोमवारी पावसाने हजेरी लावली होती.

धोंड्याचे वर्ष देते दगा ?

यावर्षी तर अद्याप पेरण्याच नाहीत. आबालवृद्धांना पावसाची प्रतीक्षा आहे. जूनचे चारच दिवस उरले आहे. मृग संपला तरी शिवारात काळीभोर जमीन आहे. तिलाही हिरवाईने नटलेले साऱ्यांना बघायचे आहे. धोंड्याचे वर्ष अर्थात अधिक मास असलेले वर्ष हमखास दगा देते, असे जाणकार सांगतात. या पावसाळ्याच्या प्रारंभीच हा अनुभव खरा ठरत आहे.

जिल्ह्यात पेरण्याही रखडल्या

धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिंदखेडा, शिरपूर आणि साक्री या चारही तालुक्यात कुठेही पाऊस नाही अन पेरण्याही नाहीत. दररोज पावसाचे वातावरण दिसते. ढगांची गर्दी दिसते. काळ ढग केवळ पावसाचा शिडकावा करून पुढे निघून जाता आहेत. आता तरी वरस अशी आर्त हाकेने सारेच विनवू लागले आहेत.