Dhule News : मांजरोदचा दुचाकी चोर अटकेत; LCB कडून कारवाई

Dhule News : अमळनेर (जि. जळगाव) बसस्थानकातून दुचाकी लांबविणारा मांजरोद (ता. शिरपूर) येथील चोरटा पोलिसांच्या हाती लागला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने ही कारवाई केली. कारवाईत दोन दुचाकी हस्तगत केल्या.

मांजरोद (ता. शिरपूर) येथील स्वप्नील सुरेशसिंह राजपूत हा वापरत असलेल्या दुचाकी चोरीच्या असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार शोधपथकाला मांजरोद येथे रवाना केले.(Two wheeler theft of Manjrod arrested Two vehicles seized from Dhule LCB Dhule News)

स्वप्नील राजपूत याची चौकशी करून त्याच्या ताब्यातील दोन्ही दुचाकींबाबत विचारपूस केली असता त्याने अमळनेर येथील बसस्थानकातून चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यात बजाज सीटी १०० व होंडा सीबी हॉर्नेट या दुचाकींचा समावेश आहे.

पथकाने कारवाईतून स्वप्नील राजपूत याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील दोन्ही दुचाकी जप्त केल्या. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या सहकार्याने उपनिरीक्षक योगेश राऊत, बाळासाहेब सूर्यवंशी, संजय पाटील, श्रीकांत पाटील, प्रभाकर बैसाणे, संदीप सरग, संतोष हिरे, मायूस सोनवणे, कमलेश सूर्यवंशी, राहुल गिरी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.