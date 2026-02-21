उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : पिंपळनेर तिहेरी हत्याकांड: चार संशयित गजाआड; साक्री न्यायालयाकडून पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली!

Swift Police Investigation and Arrest in Sonagadh : साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात झालेल्या तिहेरी हत्याकांडातील चार संशयितांना पोलिसांनी गुजरातमधील सोनगड येथून अटक करून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्री न्यायालयात हजर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे/पिंपळनेर: येथील नीलकंठनगरात साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात झालेल्या थरारक तिहेरी खून प्रकरणाचा जिल्हा पोलिस प्रशासनासह पिंपळनेर पोलिसांनी वेगवान तपास केला. या प्रकरणी चार संशयितांना अटक केली असून, शुक्रवारी (ता. २०) त्यांना साक्री न्यायालयाने २४ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

