Dhule Police Action : धुळ्यात पोलिसांचा मोठा दणका! ३० लाखांच्या मुद्देमालासह गावठी दारूचा ट्रक जप्त

धुळे: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धुळे तालुका पोलिस ठाण्याच्या पथकाने अवैध व्यवसायांविरोधात विशेष मोहीम उघडली आहे. या मोहिमेतंर्गत शनिवारी (ता. १०) मध्यरात्री मुकटी शिवारात कारवाई करत पोलिसांनी गावठी दारूची तस्करी करणाऱ्या ट्रकसह ३० लाख १७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी तीन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .पारोळाकडून धुळ्याच्या दिशेने येणाऱ्या एका ट्रकमधून विनापरवाना गावठी दारूची चोरटी वाहतूक केली जाणार असल्याची गोपनीय माहिती तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक धनंजय पाटील यांना मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा करून जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय बंबाले यांच्या मार्गदर्शनात एक विशेष पथक तयार करण्यात आले..संशयित तिघे अटकेतमिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी मध्यरात्री एक ते अडीचच्या सुमारास पोलिसांनी मुकटी शिवारातील ''हॉटेल एकता''च्या आवारात सापळा लावला. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत एमएच १८, बीएच ८८९१ क्रमांकाच्या ट्रक मधून दारूचे बॉक्स एका पिकअप वाहनात भरले जात असल्याचे निदर्शनास येताच पोलिस पथकाने छापा टाकून तिघांना पकडले. यात राकेश छगनलाल जैन (वय ३५, रा. शांतीनगर, धुळे), दिपक अशोक शिंदे (वय ३५, रा. नथ्थुबाबा नगर, मोहाडी उपनगर) आणि सुदाम भुरा गोसावी (वय ४२, रा. भाटपुरा, ता. शिरपूर) यांचा समावेश आहे..३० लाखांचा मुद्देमाल ताब्यातकारवाईत पोलिसांनी ३० लाख १७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यात ट्रक मधील ७६ बॉक्स आणि एमएच ०४, जेयू ८७२२ क्रमांकाचे पिकअप वाहनातील ४८ असे एकूण १२४ बॉक्समधील देशी दारूच्या १२ हजार ४०० बाटल्या जप्त करण्यात आल्या, ज्यांची किंमत चार लाख ९६ हजार रुपये आहे. .यासोबतच १५ लाख रुपये किमतीचा ट्रक, पाच लाख रुपये किमतीचे पिकअप वाहन, पाच लाख रुपयांची एमएच ०४, ईडी ९३३४ क्रमांकाची स्विफ्ट डिझायर कार आणि संशयितांकडील २१ हजार रुपये किमतीचे चार विवो कंपनीचे मोबाईल असा सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक पाटील, उपनिरीक्षक प्रशांत राठोड, अंमलदार योगेश पाटील, कुणाल पानपाटील, सोमनाथ कांबळे, सुमित ठाकूर, चेतन कंबरे, मुकेश पवार, विशाल पाटील, प्रमोद पाटील, रविंद्र सोनवणे, रविंद्र राजपूत यांच्या पथकाने केली.