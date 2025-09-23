उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : धुळे पोलिसांची मोठी कारवाई; साडेचौदा लाख किमतीच्या २८ चोरीच्या दुचाकी जप्त

28 Stolen Bikes Worth 14.5 Lakh Recovered : धुळे तालुका पोलिसांनी सात, दोंडाईचा पोलिसांनी आठ, तर नरडाणा पोलिसांनी १३, अशा एकूण साडेचौदा लाख किमतीच्या २८ दुचाकी चोरांकडून हस्तगत केल्यात. या कारवाईत चार संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.
धुळे: जिल्ह्यात रविवारी (ता. २१) राबविण्यात आलेल्या नाकाबंदी मोहीमेदरम्यान धुळे तालुका पोलिसांनी सात, दोंडाईचा पोलिसांनी आठ, तर नरडाणा पोलिसांनी १३, अशा एकूण साडेचौदा लाख किमतीच्या २८ दुचाकी चोरांकडून हस्तगत केल्यात. या कारवाईत चार संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.

