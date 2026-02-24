Dhule News : तिच्या खाकी वर्दीच्या स्वप्नासाठी तो झाला 'आई'! धुळे पोलीस भरतीतील या 'बापमाणसांची' सर्वत्र चर्चा

धुळे: एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या केवळ गप्पा मारल्या जात असताना धुळे जिल्हा पोलिस भरती प्रक्रियेत मात्र त्याचे एक अत्यंत बोलके आणि हृदयस्पर्शी चित्र पाहायला मिळाले. आपल्या पत्नीने खाकी वर्दीचे स्वप्न पूर्ण करावे, यासाठी भरतीच्या कडाक्याच्या उन्हात लहानग्या बाळांना कडेवर घेऊन मैदानाबाहेर उभे राहिलेले पती खऱ्या अर्थाने ‘बदलत्या भारताची’ साक्ष देत आहेत. जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या संवेदनशील नजरेने हा सामाजिक बदलाचा क्षण टिपला असून त्याची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे..जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने सध्या पोलिस भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. या प्रक्रियेत छत्रपती संभाजीनगर, नंदुरबार आणि लातूर अशा दूरवरच्या जिल्ह्यांतून महिला उमेदवार दाखल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे यातील अनेक महिला उमेदवार विवाहित असून त्यांना लहान अपत्ये आहेत. .ज्यावेळी या महिला उमेदवार मैदानात धावण्याची आणि गोळाफेकीची चाचणी देत होत्या त्यावेळी त्यांचे पती मैदानाबाहेर दीड वर्ष ते अवघ्या दहा महिन्यांच्या चिमुकल्यांना आईच्या मायेने सांभाळत होते. यात छत्रपती संभाजीनगर येथील उमेदवार शिवानी इंगळे यांचे पती शंताराम दांडगे हे आपल्या एक वर्ष सहा महिन्यांच्या मुलाला मैदानाबाहेर सावरत होते. .तर याच जिल्ह्यातील उमेदवार उषा सोनवणे यांच्या खाकीच्या स्वप्नासाठी पती किशोर पवार हे दोन वर्षे सहा महिन्यांच्या मुलाची काळजी घेत खंबीरपणे उभे होते. नंदुरबारच्या दुर्गम भागातून आलेल्या उमेदवार वंती परडके यांच्या पाठीशी पती रविंद्र वसावे उभे असून, ते आपल्या एक वर्ष सात महिन्यांच्या बाळाला सांभाळत आहेत. तसेच, लातूरच्या उमेदवार अंजली केंद्रे यांना त्यांचे पती बळीराम ढाकणे यांनी मोलाची साथ दिली असून, ते आपल्या अवघ्या दहा महिन्यांच्या चिमुकल्याची देखभाल करत मैदानाबाहेर पत्नीची प्रतीक्षा करीत होते..Sangli Accident : जत शहरात जीव धोक्यात; राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डेच खड्डे, सोलनकर चौक बनलाय मृत्यूचा सापळा.एसपी धिवरेंची संवेदनशीलतापोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी केवळ भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यावरच भर दिला नाही, तर बाहेरगावाहून येणाऱ्या उमेदवारांच्या राहण्याची आणि भोजनाची चोख व्यवस्था केली आहे. केवळ भरती करणे हा आमचा उद्देश नसून, मानवी मूल्ये आणि सामाजिक बांधिलकी जपणे ही आमची जबाबदारी असल्याचे मत श्री. धिवरे यांनी व्यक्त केले. या पितृत्वाच्या आणि सहकार्याच्या भावनेचे त्यांनी कौतुक केले. भरतीच्या या धावपळीत दिसलेले हे ‘समानते’चे चित्र महिलांच्या पंखांना नवे बळ देणारे ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.