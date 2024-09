Dhule Crime News : गावठी कट्ट्याची खरेदी-विक्री एलसीबीने धुळ्यात उधळली; पाठलागातून तिघांना बेड्या

Shrikant Dhiware, Kishore Kale, Shriram Pawar and the staff of the team were present during the interrogation of the arrested suspect in the Gavathi Katta case. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Dhule Crime News : एलसीबीच्या पोलिस पथकाने छापा टाकत गावठी कट्ट्याचा बेकायदेशीर सुरू खरेदी-विक्रीचा व्यवहार उधळून लावला. सुरत (गुजरात) येथील दोघे, तर शिरपूर (जि. धुळे) येथील एक, अशा तीन संशयितांना पाठलागातून अटक केली. त्यांच्याकडून गावठी कट्टा, चार जिवंत काडतुसे, दुचाकी व रोकड, अशा ७० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. शनिवारी (ता. ७) पहाटे ही कारवाई केली. नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी अवैध शस्त्रांचा शोध घेऊन कारवाईचे निर्देश दिले. (purchase and sale of Gavthi pistol was blown up by lcb)