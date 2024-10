Dhule Special Lok Adalat : उच्च न्यायालयात 30 नोव्हेंबरसह एक डिसेंबरला विशेष लोकअदालत

धुळे : उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यांचे खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत विशेष लोकअदालतीचे आयोजन केल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश संदीप स्वामी यांनी दिली. न्या. स्वामी यांनी सांगितले, की उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची संधी पक्षकारांना उपलब्ध होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यांचे खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे ३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर या कालावधीत विशेष लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. ( Special Lok Adalat on 1st December with 30th November in High Court )