धुळे: महापालिकेतर्फे शहरातील मोकाट श्वानांच्या निर्बीजीकरणाचे काम नियमित सुरू असून, आत्तापर्यंत आठ हजारांवर श्वानांचे निर्बीजीकरण पूर्ण झाले असल्याची माहिती मनपा अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, मोकाट श्वानांसाठी शेल्टर हाउस बांधण्यासाठी लवकरच निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..शहरात लहान मुलांसह इतर सर्वच वयोगटातील नागरिकांवर भटक्या श्वानांकडून हल्ल्याचे प्रकार वाढल्यानंतर व या विषयावर जनआक्रोश वाढल्यानंतर अखेर महापालिकेकडून श्वानांच्या निर्बिजीकरणासह अँटी रेबीज लसीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले. कोल्हापूर येथील सोसायटी फॉर ॲनिमल प्रोटेक्शन या संस्थेला हे काम देण्यात आले. .शहरातील वरखेडी रोडवर त्यासाठी ॲनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर उभारण्यात आले. ५ जून २०२५ पासून श्वानांच्या निर्बिजीकरणासह लसीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले. मध्यंतरी निवडणुकीच्या काळात व इतर काही दिवस वगळता गेल्या आठ महिन्यांत हे काम नियमित सुरु आहे..गेल्या आठ महिन्यात एकूण आठ हजार १०४ श्वानांचे निर्बिजीकरण व लसीकरण पूर्ण करण्यात आले. यात चार हजार १३४ नर श्वान तर तीन हजार ९७० मादी श्वानांचा समावेश आहे. लसीकरण व निर्बीजीकरण पूर्ण झाल्यानंतर श्वानांना ते ज्या भागातून पकडले, त्याच भागात त्यांना सोडले जात आहे. सुरवातीच्या काळात श्वान सोडताना कामगारांना विरोध होत होता. आता मात्र तशी परिस्थिती नसून हे काम सुरळीतपणे सुरु आहे..Pune News : वर्षात १५ दिवस मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनिवर्धक वापरास परवानगी; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडून आदेश.२० हजार श्वानसंपूर्ण शहरात सुमारे २० हजार मोकाट श्वान असल्याचे सर्वेक्षण महापालिकेकडून झाले आहे. त्यामुळे श्वानांच्या निर्बीजीकरण, लसीकरणाचे हे काम यापुढेही नियमित सुरु ठेवावे लागणार आहे. एका श्वानाच्या निर्बीजीकरण व लसीकरणावर १६५० रुपये खर्च करण्यात येत आहे. दरम्यान, श्वानांचे निर्बीजीकरण करणाऱ्या सोसायटी फॉर ॲनिमल प्रोटेक्शन या संस्थेला आत्तापर्यंत दोन महिन्यांचे बिल अदा झाल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, सद्यःस्थितीत रोज साधारण ४५ ते ५० श्वानांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण केले जाते. श्वान निर्बीजीकरणाचे काम जास्त क्षमतेने व्हावे यासाठी एबीसी सेंटरची क्षमता वाढविण्याचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुमारे चार कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव आहे..शेल्टर होमसाठी लवकरच निविदामोकाट श्वानांसाठी शेल्टर होम बांधण्यासाठी सुमारे दोन कोटी ८९ लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव डिसेंबर २०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, लवकरच या कामासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. अवधान सर्व्हे नंबर ६२/१ येथे महापालिका मालकीच्या २८०० चौरस मीटर जागेवर हे शेल्टर होम बांधण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.