Dhule News : अॅप्सच्या भडिमारात अध्यापनाला ठेंगा! ४० हून अधिक सरकारी अॅप्समुळे जिल्हा परिषद शिक्षक मेटाकुटीला; कामाच्या ताणामुळे नाराजी.

धुळे: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सध्या सुमारे ४० पेक्षा अधिक विविध शासकीय मोबाईल अॅप्स, ऑनलाइन लिंक्स आणि अहवालांच्या जंजाळात दिवस-रात्र व्यस्त राहावे लागत आहे. .प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय कामांच्या वाढलेल्या बोजामुळे त्यांच्या मुख्य जबाबदारीकडे, म्हणजेच विद्यार्थी अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची स्थिती निर्माण होतेय. या वाढत्या कामाच्या ताणामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी असून, 'अॅप्सच्या भडिमारात अध्यापनाला ठेंगा' मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..जिल्हा परिषदेच्या शाळांत हजारो गरीब कुटुंबातील मुले शिकतात. त्यांच्या भविष्याला आकार देण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. परंतु सध्या या शिक्षकांना विविध ऑनलाइन आणि प्रशासकीय कामांमध्ये बांधून ठेवले जात आहे. सद्यःस्थितीत, शिक्षकांना सरल, शालार्थ, यू-डायस प्लस, माध्यान्ह भोजन, दीक्षा, प्रेरणा, परख अशा सुमारे ४० हून अधिक अॅप्सवर दररोज हजेरी, विद्यार्थ्यांचे अहवाल, प्रशासकीय माहिती भरणे, प्रशिक्षण पूर्ण करणे आणि सर्वेक्षणांचे काम करणे अनिवार्य आहे..हजेरीसाठीही ३-४ अॅप्सयामध्ये भर म्हणजे, केवळ दैनंदिन मुलांची हजेरी नोंदवण्यासाठीच शासनाने तीन ते चार वेगवेगळे अॅप्स सुरू केले आहेत. यामुळे शिक्षकांचा वेळ वाया जात आहे. अॅप्स व्यतिरिक्त, व्हॉटस्अॅपवरून आदेश, लिंक आणि ईमेलद्वारे दररोज नवीन शैक्षणिक नियम, अध्यापन पद्धती तसेच प्रशासकीय माहितीचे आदेश येत असल्याने शिक्षकांवरील मानसिक ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..धोरणांशी विसंगतीया परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाहीये. ही परिस्थिती ''राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०'' आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या मूळ उद्देशांशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे शिक्षकांचे मत आहे. अध्यापन सोडून, रोज डेटा भरणे, लिंक्स उघडणे, आणि अहवाल पाठवण्यावरच शिक्षकांचा वेळ जात आहे..'ऑल इन वन' अॅपची मागणीसध्या वापरात असलेले सर्व विविध अॅप्स एकत्र करून एकच, सुटसुटीत, ''शिक्षक-मैत्रीपूर्ण'' आणि ''ऑल इन वन'' अॅप तातडीने तयार करावे अशी मागणी होते आहे. यामुळे ऑनलाइन अहवाल आणि नोंदींची संख्या कमी होईल, प्रशासकीय कामांचा ताण हलका होईल आणि शिक्षकांना त्यांचे लक्ष पुन्हा अध्यापनावर केंद्रित करता येईल. प्रशासनाने या मागणीची तातडीने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा शिक्षक व्यक्त करत आहेत..