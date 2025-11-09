उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : अॅप्सच्या भडिमारात अध्यापनाला ठेंगा! ४० हून अधिक सरकारी अॅप्समुळे जिल्हा परिषद शिक्षक मेटाकुटीला; कामाच्या ताणामुळे नाराजी.

Increasing Administrative Burden on Dhule Teachers : धुळे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक हे सध्या सरल, शालार्थ, यू-डायस प्लस, दीक्षा अशा सुमारे ४० हून अधिक विविध शासकीय मोबाईल अॅप्सवर माहिती भरण्याच्या कामात व्यस्त असून, यामुळे त्यांच्या अध्यापनाच्या मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सध्या सुमारे ४० पेक्षा अधिक विविध शासकीय मोबाईल अॅप्स, ऑनलाइन लिंक्स आणि अहवालांच्या जंजाळात दिवस-रात्र व्यस्त राहावे लागत आहे.

