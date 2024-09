Dhule Crime News : शिरपूर येथे दुचाकी चोरांकडून 5 लाखांच्या दुचाकी जप्त

Inspector K along with seized bike and suspects. K. Patil and colleagues. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









दुचाकी चोरीच्या प्रयत्नात पोलिसांनी मुद्देमालासह पकडलेल्या संशयितांकडून पाच दुचाकी ताब्यात घेण्यात शहर पोलिसांना यश मिळाले. संशयितांनी शिरपूरसह धुळे आणि शिंदखेडा येथून दुचाकी चोरल्या असून, महागड्या दुचाकींनाच लक्ष्य करण्याची त्यांची कार्यपद्धती असल्याचे दिसून आले. अर्थे बु. (ता. शिरपूर) येथील दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास करताना संशयित पोलिसांच्या हाती लागले. (Two wheeler worth 5 lakh seized from thieves in Shirpur)