Dhule News : गुलाबी थंडीची वाट, पण 'पर्जन्यराजा' थांबायला तयार नाही! धुळ्यात नोव्हेंबरमध्येही पावसाळी वातावरण, नागरिक हैराण

धुळे: गेल्या काही आठवड्यांपासून 'पर्जन्यराजा'ने सर्वत्र जो काही 'धुमाकूळ' घातला आहे, तो थांबायचं नावच घेत नाहीये. दिवाळी, दसरा हे सण पावसाच्या साथीने साजरे करावे लागले. आता नोव्हेंबर महिना उजाडूनही गुलाबी थंडीऐवजी सर्वत्र अजूनही पावसाळी वातावरण, ढगाळ आकाश आणि अधूनमधून पावसाच्या जोरदार सरी दिसून येत आहेत. त्यामुळे जिथे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत, तिथे सर्वसामान्य नागरिकही या अवकाळी पावसामुळे वैतागले आहेत..नागरिकांच्या याच हैराण झालेल्या मनःस्थितीचे प्रतिबिंब सध्या सोशल मीडियावर पडत आहे. हवामान खात्याने तर 'पुढील काही दिवस अजून पाऊस असेल' अशी 'ऑफर' दिल्यामुळे, थंडीची वाट पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. लोकांना 'हा नेमका कोणता ऋतू सुरू आहे?' असा प्रश्न पडला आहे. 'पावसाळा संपला' असे जाहीर करण्याची हिंमतच कोणाची होत नाहीये, अशी गमतीशीर परिस्थिती आहे..पावसाळ्याचा एक्स्टेंशनया बदललेल्या वातावरणाचा आणि लांबलेल्या पावसाळ्याचा ध्यास घेऊन, नेटकऱ्यांनी मिम्स आणि विनोदी संदेशांचा अक्षरशः महापूर आणला आहे. 'नोव्हेंबर महिना म्हणजे हिवाळ्याची सुरुवात की पावसाळ्याचा एक्स्टेंशन?' या प्रश्नांची चर्चा गंमतीशीर मेसेजेसच्या माध्यमातून जोरदार रंगली आहे. .गेल्या आठवडाभरापासून सूर्यदेवाचे दर्शन दुर्लभ झाल्यामुळे, नेटकऱ्यांनी या परिस्थितीवर अत्यंत कल्पक, उपरोधिक आणि विनोदी मिम्स तयार केले आहेत. 'मला वाटलं होतं की मी आता स्वेटर बाहेर काढेन, पण इथे छत्री आणि रेनकोट परत ठेवायची सोय नाही!' अशा आशयाचे मेसेजेस फॉरवर्ड होत आहेत. एका व्हायरल मिममध्ये तर पावसाळ्याला उद्देशून, 'ए भाई, आता तरी जा रे! आमचा थंडीचा प्लॅन आहे!' असं गमतीशीर आवाहन करण्यात आलं आहे..दिवाळी पाऊस पॅकेजविशेषतः, दिवाळीच्या काळातही पावसाने हजेरी लावल्यामुळे, अनेक मिम्समध्ये 'दिवाळी पाऊस पॅकेज' अशा उपहासात्मक संकल्पना वापरल्या गेल्या आहेत. अनेक युजर्सनी हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दररोज बदलणाऱ्या योजनांवर मिम्स बनवले आहेत. 'आज पाऊस नाही असं कळलं, पण नेमका मी घराबाहेर पडल्यावर पाऊस सुरू झाला' यासारखे रोजच्या अनुभवावर आधारित विनोद खूप व्हायरल होत आहेत. .Mumbai Metro: भुयारी मेट्रोला उदंड प्रतिसाद! महिनाभरात ३८ लाख मुंबईकरांचा प्रवास .शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असले तरी, सामान्य नागरिक या अवकाळी पावसाच्या त्रासातून क्षणभर विरंगुळा शोधण्यासाठी या मिम्सचा आधार घेत आहेत. 'पिकनिकचे प्लॅन रद्द झाले' किंवा 'स्वेटरऐवजी स्वेटर-रेनकोट मिक्स फॅशन सुरू झाली' अशा पोस्ट्समुळे सोशल मीडियावरील वातावरण सध्या तरी हसून- खेळून 'ओलेचिंब' झाले आहे..