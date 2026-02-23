Dhule News : दोंडाईचा पोलिसांची मोठी कामगिरी! वर्णेश्वर महादेव मंदिरातील चोरीचा २४ तासांत छडा

धुळे: जुने कोळदे (ता. शिंदखेडा) येथील वर्णेश्वर महादेव मंदिरातील दानपेटी चोरीचा गुन्हा दोंडाईचा पोलिसांनी २४ तासांत उघडकीस आणला. संशयिताला ताब्यात घेऊन चोरीचा मुद्देमालही हस्तगत केला. वर्णेश्वर महादेव मंदिरात शुक्रवार (ता. २०) सायंकाळी सात ते शनिवार (ता. २१) पहाटेदरम्यान चोरीची घटना घडली. .चोरट्याने मंदिराची दानपेटी फोडून त्यातील रोकड व सोन्याचे दागिने लंपास केले. याप्रकरणी हरसिंग गुलाबसिंग गिरासे यांनी दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. घटनेची माहिती मिळाल्यावर पोलिस निरीक्षक दिनेश सोनवणे यांनी डीबी पथकाला तपासाचे आदेश दिले. .पथकाने मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता एक संशयित व्यक्ती दिसून आली. त्यानुसार साहुरी शिवारातील शेतात शोधमोहीम राबविण्यात आली. संशयित हा तेथे ऊसतोडणीचे काम करणारा असल्याचे समोर आले. तो मुका असल्याने तपासात सुरुवातीला अडचणी आल्या, त्याचा चुलतभाऊ राजेश पुनक्या पवार यांच्या मध्यस्थीने चौकशी केली. .Warkari Wedding: आधुनिक लग्नात वारकरी परंपरेचा झेंडा! डीजेला फाटा देत बढेकर कुटुंबाने मुलीच्या लग्नात घडवून आणला 'भक्ती सोहळा', परिसरात चर्चा.त्यावेळी संशयिताचे नाव मुक्या कांतीलाल पवार (वय ४०, रा. अजनाळे, ता. धुळे) असल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. ऊसाच्या शेतातील झोपडीत लपवून ठेवलेला सुमारे २३ हजारांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत करुन जप्त केला..पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सोनवणे, इम्रान खान, रवींद्र गिरासे, हिरालाल सूर्यवंशी, प्रवीण निकुंभे, नरेश मंगळे या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.