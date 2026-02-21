Dhule News : ज्येष्ठांनो काळजी सोडा! १,३५६ आजारांवर मिळणार मोफत उपचार; धुळ्यात 'वय वंदना' मोहीम सुरू

गोरख गर्दे- धुळे: जिल्ह्यातील ७० वर्षे व त्यापुढील वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना आता व्याधींच्या उपचारांसाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. केंद्र व राज्य शासनातर्फे शुक्रवार (ता. २०)पासून जिल्ह्यात ‘वय वंदना कार्ड’ तयार करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. केवळ आधारकार्डच्या आधारे अवघ्या पाच मिनिटांत हे कार्ड उपलब्ध होणार असून, याद्वारे एक हजार ३५६ गंभीर आजारांवर मोफत उपचार मिळतील..जिल्ह्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे ५७ हजार होती. त्यात २६ हजार ७४९ आणि ३० हजार ५१९ महिलांचा समावेश आहे. विश्लेषणानुसार ग्रामीण भागात ४४ हजार ८६१ (सुमारे ७८.३ टक्के) आणि शहरी भागात १२ हजार ४०७ (सुमारे २१.७ टक्के) ज्येष्ठ नागरिक आहेत. २०२५ पर्यंतच्या लोकसंख्या वृद्धत्व दरवाढीचा सरासरी विचार करता सांख्यिकीय प्रक्षेपणानुसार जिल्ह्यात ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांची संख्या ७५ ते ९० हजारांच्या दरम्यान असण्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. या सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आरोग्य विभागाने कंबर कसली असून, १३ मार्चपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येईल..अडचणींत मोठा आधारवृद्धापकाळात नियमित उत्पन्नाचा अभाव आणि वाढता औषधोपचार खर्च यामुळे अनेकदा ज्येष्ठांचे उपचार अर्धवट राहतात. कुटुंबावर पडणारा आर्थिक भार आणि त्यातून येणारा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी ‘वय वंदना कार्ड’ मैलाचा दगड ठरणार आहे. यात सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने ही मोहीम राबविली जात आहे..अशी आहे मोहीममोहीमेचा कालावधी हा २० फेब्रुवारी ते १३ मार्च २०२६ पर्यंत असेल. आशा सेविकांसह सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, रेशन दुकाने आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राची मदत घेऊन वय वंदना कार्ड तयार करता येणार आहे. यात beneficiary.nha.gov.in पोर्टल किंवा Ayushman App द्वारे लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिकांना नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक आवश्यक असेल. या प्रक्रियेत नजीकच्या सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून कार्ड काढण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..कर्मचाऱ्यांचा होईल गौरवया कार्डाद्वारे कर्करोग, हृदयविकार, मूत्रपिंड (किडनी), मेंदूचे विकार आणि ट्रामा यांसारख्या गंभीर शस्त्रक्रियांसह एकूण एक हजार ३५६ प्रकारच्या आजारांवर शासन अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार घेता येतील. जिल्हा प्रशासनाने गावपातळीवर आशा सेविका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शिल्लक लाभार्थ्यांच्या याद्या सोपविल्या आहेत. .प्रत्येक कर्मचाऱ्याला रोज किमान २५ ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. ज्या गावांमध्ये १०० टक्के काम पूर्ण होईल, अशा गावांचा आणि उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जिल्हास्तरावर गौरव केला जाणार आहे. आपल्या घरातील ७० वर्षांवरील आजी-आजोबांचे ‘वय वंदना कार्ड’ प्राधान्याने काढून घ्यावे, जेणेकरून त्यांना वेळेवर मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळतील, असे यंत्रणेचे आवाहन आहे..Polluted Country : जगातले टॉप 5 घाणेरडे देश कोणते? भारताचा नंबर पाहून डोकं फिरेल; धक्कादायक रिपोर्टने जगभर गोंधळ.‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’चा लाभपात्र ज्येष्ठांना वर्षाला पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचारप्रत्येक पात्र ज्येष्ठाला ‘कॅशलेस’ मिळणार उपचारकुटुंबाचे उत्पन्न कितीही असले तरी मिळेल लाभजुन्या वा आधीपासून असलेल्या आजारांचा समावेशदेशात नोंदणीकृत सरकारी, खासगी रुग्णालयांत सुविधाकेवळ आधारकार्ड (मोबाईल क्रमांकाशी लिंक) हवेघरबसल्या ‘आयुष्मान ॲप’द्वारे नोंदणी होणार शक्यअधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रात नोंदणी सुविधा उपलब्ध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.