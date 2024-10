धुळे : विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले तरी विद्यमान आमदारांच्या जागा वगळता अन्य पक्षांसाठीच्या जागा आणि उमेदवार निश्‍चितीबाबत प्रदेश नेत्यांकडून घोळ सुरूच आहे. त्यामुळे इच्छुकांसह मतदारही संभ्रमावस्थेत आहेत. पक्षाने उमेदवारी दिली काय किंवा नाही दिली काय तरी अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरण्याची तयारी असलेल्या इच्छुकांनी प्रचारात उडी घेतली आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील वातावरण तापू लागले असून जागावाटप, तसेच उमेदवार निश्‍चितीकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. (Ready to enter fray whether or not to get nomination voters are also confused)