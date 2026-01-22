Dhule News : धुळ्यात भाजपचा 'वर्चस्व पॅटर्न'! प्रभाग ३, ११ आणि १२ मध्ये विरोधकांचा सुपडा साफ

धुळे: भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक ३, ११, १२, १६ या मध्ये संघटनात्मक ताकद आणि सुयोग्य उमेदवार निवडीच्या जोरावर विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आहे. यात प्रभाग १६ मधील एका जागेवर शिवसेनेच्या विजयाचा अपवाद वगळता भाजपने रिंगणातील एकूण १६ पैकी १५ जागांवर विजय मिळवत वर्चस्व कायम राखले..यात शहरातील सर्वाधिक लक्षवेधी लढत प्रभाग १६ मध्ये भाजपच्या माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर आणि भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्याने शिवसेनेकडून लढणाऱ्या तृतीयपंथी पार्वती जोगी, त्याचप्रमाणे भाजपऐवजी शिवसेनेकडून लढणारे माजी स्थायी सभापती दीपक खोपडे आणि भाजपचे आकाश शिंदे यांच्यात झाली..महापालिका निवडणुकीत १९ प्रभागातील ७४ जागांसाठी लढती झाल्या. प्रभाग क्रमांक ३, ११, १२, १६ मधील प्रत्येकी चार प्रमाणे १६ जागा होत्या. त्यासाठी रिंगणात ६६ उमेदवार होते. या चारही प्रभागातील लढतींकडे सर्वांचे लक्ष होते. शहराच्या पूर्वेकडील जुने धुळे, आझादनगर, मध्यवर्ती पेठ भाग ते दक्षिणेकडील पश्चिम हुडको, मोहाडीपर्यंत या चार प्रभागांचा विस्तार आहे. या चारही प्रभागांची मतदारसंख्या १ लाख ३६ हजार ९१, अशी नोंदली गेली..विखारी प्रचारप्रभाग क्रमांक ३ मध्ये माजी महापौरांचे सुपुत्र आणि भाजपकडून दुसऱ्यांदा रिंगणात उतरलेले देवा सोनार विरूध्द शिवसेनेचे सचिन बडगुजर यांच्यात काटा लढत झाली. या लढतीत विखारी प्रचार झाला. मात्र, सोनार यांनी बाजी मारली. याशिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना पराभूत करत भाजपकडून महापालिका सत्तेत प्रथमच प्रवेश करणारे युवराज (सनी) चौधरी, मिनल परदेशी यांनी विजय मिळविला. .विशेषतः परदेशी यांच्याविरोधात युती असूनही शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मैत्रीपूर्ण लढतीत मतविभाजन झाल्याने परदेशी यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला. जुने धुळे हा पूर्वी मूळ शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. तो हातून निसटू नये म्हणून ज्येष्ठ हिलाल माळी यांनी परिश्रम घेतले. मात्र, त्यांना यश मिळू शकले नाही. चारही जागा भाजपने खिश्यात घातल्या..पेठ भाग ताब्यातपेठ व पाचकंदिल भाग व्यापणाऱ्या प्रभाग ११ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला (शप) सोडचिठ्ठी देत माजी महापौर कल्पना महाले यांनी भाजपची उमेदवारी मिळविली. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) ज्योती मराठे यांना उभे केले. भाजपच्या माजी नगरसेविका मायादेवी परदेशी यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवार दिला नाही. .मात्र, एमआयएम पक्षाने महिलेला उमेदवारी दिली. भाजपकडून प्रथमच उमेदवारी करणारे ॲड. रोहित चांदोडे, चेतन गवळी यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने राहुल तारगे, माजी नगरसेवक संजय गुजराथी यांना उभे केले. मात्र, या चारही जागा जिंकत भाजपने प्रमुख व्यापारी पेठेचा भाग ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले..धनुष्याचा बाण चुकलाऐनवेळी भाजपने दिलेले उमेदवार ज्येष्ठ हिरामण गवळी यांना माघारी घेण्यास सांगून जनमताच्या आग्रहाखातर दिलेले उमेदवार विक्रम थोरात, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, शितल वाघ आणि माजी महापौरांचे सुपुत्र प्रतिक कर्पे यांनी विजय मिळवत प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा नेम चुकवला..लक्षवेधी लढतप्रभाग १६ हा तृतीयपंथी उमेदवार असल्याने लक्षवेधी ठरला. यात प्रामुख्याने भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून उमेदवारी देण्यास विरोध झाल्याने माजी स्थायी सभापती दीपक खोपडे यांनी शिवसेनेकडून रिंगणात येणे पसंत केले. त्यांनी माजी नगरसेवक पुत्र भाजपचे आकाश शिंदे यांचा चुरशीच्या लढतीत पराभव केला. भाजपच्या माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर यांच्याविरोधात शिवसेनेकडून लढत देणाऱ्या तृतीयपंथी महामंडलेश्वर पार्वती जोगी रिंगणात होत्या. .Kolhapur ZP : कोल्हापूर जि.प. निवडणुकीत बंडखोरीचा भडका! भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मोठे पक्षांत.या अंत्यत अटीतटीच्या लढतीत अंपळकर यांना ७ हजार ४९०, तर पार्वती जोगी यांना ६ हजार ६७३ मते मिळाली. जोगी यांचा ८१७ मतांनी पराभव झाला. तसेच भाजपचे धीरज परदेशी यांनी शिवसेनेच्या डॉ. आकांक्षा महाले यांचा पराभव केला. या प्रभागात चारपैकी भाजपने तीन, तर शिवसेनेने एक जागा मिळवली. एकूणच या प्रभागांमध्ये निकालाचा कल हा सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्ट होते.भाजपने सर्वाधिक जागांवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेसह महाविकास आघाडी व अन्य पक्ष, अपक्षांना नाकारल्याचे चित्र समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.