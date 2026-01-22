उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात भाजपचा 'वर्चस्व पॅटर्न'! प्रभाग ३, ११ आणि १२ मध्ये विरोधकांचा सुपडा साफ

BJP Dominates Key Wards in Dhule Municipal Election : भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक ३, ११, १२, १६ या मध्ये संघटनात्मक ताकद आणि सुयोग्य उमेदवार निवडीच्या जोरावर विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आहे.
Dhule Municipal Election

Dhule Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक ३, ११, १२, १६ या मध्ये संघटनात्मक ताकद आणि सुयोग्य उमेदवार निवडीच्या जोरावर विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आहे. यात प्रभाग १६ मधील एका जागेवर शिवसेनेच्या विजयाचा अपवाद वगळता भाजपने रिंगणातील एकूण १६ पैकी १५ जागांवर विजय मिळवत वर्चस्व कायम राखले.

Loading content, please wait...
Bjp
Dhule
maharashtra
election
Municipal election
Ward
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.