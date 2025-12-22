Dhule News : धुळे आरटीओचा मोठा दिलासा! आता जगातील १८४ देशांमध्ये चालवा बिनधास्त गाडी; असा मिळवा परवाना

धुळे: उच्च शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. परदेशात गेल्यानंतर स्वतः वाहन चालवण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी आता प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. यानुसार धुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने गेल्या सात महिन्यांत १२३ वाहनधारकांना आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना प्रदान केला असून, यामुळे हे परवानाधारक जगातील १८४ हून अधिक देशांमध्ये बिनधास्त गाडी चालवू शकणार आहे..‘इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट’ (आयडीपी) हे युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन्स ऑन रोड ट्रॅफिकअंतर्गत सदस्य असलेल्या देशांमध्ये कायदेशीररित्या वाहन चालवण्याची परवानगी देणारे दस्तऐवज आहे. हा परवाना मूळ भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्सचे अधिकृत भाषांतर असते. परदेशातील वाहतूक पोलिसांना तुमचा परवाना तपासताना यामुळे मदत होते. महत्त्वाचे म्हणजे, परदेशात वाहन चालवताना केवळ आयडीपी असून चालत नाही, तर त्यासोबत मूळ भारतीय लायसन्स असणेही अनिवार्य आहे..अशी अर्ज प्रक्रियाआयडीपीसाठी आरटीओ कार्यालयाचे खेटे मारण्याची गरज उरलेली नाही. परिवहन विभागाच्या ‘सारथी’ पोर्टलवर जाऊन ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स संबंधित सेवा’ या पर्यायातून ‘आयडीपी’ निवडावा लागतो. तिथे मूळ डीएल क्रमांक, पासपोर्ट आणि व्हिसाची माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. साधारण एक हजार रुपये शुल्क ऑनलाइन भरल्यानंतर आरटीओ कार्यालयात कागदपत्र पडताळणीसाठी जावे लागते. या प्रक्रियेनंतर सात ते १० दिवसांत परवाना पोस्टाने थेट घरी येतो..आवश्यक कागदपत्रेआंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना काढण्यासाठी अर्ज फॉर्म ४-ए, मूळ भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स, वैध पासपोर्ट आणि व्हिसाची प्रत, वैद्यकीय प्रमाणपत्र (फॉर्म १- ए), विमान तिकीट प्रत आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो आवश्यक आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी अर्जदार शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्ज करताना अधिकृत डॉक्टरांकडून प्रमाणित केलेले ‘फॉर्म १-ए’ मधील वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे..BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत.एका वर्षासाठी वैधताहा परवाना मिळाल्याच्या तारखेपासून केवळ एक वर्षासाठी वैध असतो. जर नागरिक परदेशात एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राहणार असतील, तर त्यांना त्या देशाच्या नियमांनुसार स्थानिक परवाना काढावा लागतो. मात्र, केंद्राने आता भारताबाहेर असतानाही ‘आयडीपी’चे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ केल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.