उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे आरटीओचा मोठा दिलासा! आता जगातील १८४ देशांमध्ये चालवा बिनधास्त गाडी; असा मिळवा परवाना

International Driving Permit (IDP) Benefits for Indians Abroad : परदेशात वाहन चालवण्यासाठी आवश्यक असणारा आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना (IDP) आता ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे सुलभ झाला आहे. धुळे आरटीओने गेल्या सात महिन्यांत १२३ वाहनधारकांना हे परवाने प्रदान केले असून १८४ देशांत तो वैध आहे.
International Driving Permit

International Driving Permit

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: उच्च शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. परदेशात गेल्यानंतर स्वतः वाहन चालवण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी आता प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. यानुसार धुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने गेल्या सात महिन्यांत १२३ वाहनधारकांना आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना प्रदान केला असून, यामुळे हे परवानाधारक जगातील १८४ हून अधिक देशांमध्ये बिनधास्त गाडी चालवू शकणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
driver
documents
Application
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com