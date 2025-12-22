Shirpur Municipal Election : शिरपूरमध्ये 'पटेल' पॅटर्नचा झंझावात! ३२ पैकी ३१ जागा जिंकत भाजपची एकहाती सत्ता, चिंतन पटेल नगराध्यक्ष

शिरपूर: येथील नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने वर्चस्व राखत नगराध्यक्षपदासह ३१ जागांवर कमळ फुलविले. माजी मंत्री आमदार अमरीशभाई पटेल यांचे पुत्र चिंतन पटेल १६ हजार ९५९ मताधिक्य घेऊन विजयी झाले. त्यांनी शिवसेनेचे उमेदवार हेमंत गुलाबराव पाटील यांचा पराभव केला. .एएमआयएम पक्षाने एक जागा मिळवत प्रथम नगर परिषदेत शिरकाव केला. गेल्या निवडणुकीत नगर परिषदेची सत्ता मिळविणाऱ्या काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे या निवडणुकीत पानिपत झाले..येथील मुकेशभाई पटेल टाऊन हॉलमध्ये रविवारी (ता. २१) सकाळी दहापासून मतमोजणीला सुरूवात झाली. पहिल्या फेरीपासून चिंतन पटेल यांनी आघाडी घेतली. ती अखेरपर्यंत कायम राहिली. भाजपपुढे आव्हान उभे करणारे शिवसेनेचे उमेदवार क्रमांक दोनवर राहून पराभूत झाले. प्रभाग सहामध्ये एएमआयएमचे उमेदवार आवेस शेख यांनी निकटचे प्रतिस्पर्धी कमरोद्दीन शेख (भाजप) यांचा ६१९ मतांनी पराभव करीत प्रथमच पक्षाला नगर परिषदेत स्थान मिळवून दिले..चिंतन पटेल यशस्वी उद्योजकमाजी मंत्री आमदार अमरीशभाई पटेल यांचे पुत्र असलेले चिंतन पटेल एक यशस्वी उद्योजक आहेत. तांडे (ता. शिरपूर) येथील टेक्सटाईल पार्कच्या अध्यक्षपदासह विविध उद्योगांची जबाबदारी त्यांनी कौशल्याने सांभाळली आहे. कोरोना संक्रमण कालावधीत त्यांच्या कारकीर्दीत येथील टेक्सटाईल उद्योगातून जागतिक पातळीवर पीपीई सूट व मास्कची निर्यात करण्यात आली. .उच्चविद्याविभूषित असलेले चिंतन पटेल यांनी यापूर्वी भारतीय जनता पक्षात शहराध्यक्षपद भूषवले आहे. यापूर्वी त्यांचे वडील आ.अमरीशभाई पटेल, आई जयश्रीबेन पटेल व काका भूपेशभाई पटेल यांनी शिरपूरचे नगराध्यक्षपद भूषवले आहे. सार्वजनिक निवडणुकीला प्रथमच सामोरे जाणार्या चिंतन पटेल यांनी १६ हजार ९५९ मताधिक्य मिळवले आहे..शिरपूरच्या सेवेत माझ्या रूपाने पटेल कुटुंबाची तिसरी पिढी सक्रिय झाली आहे. या शहरातील मतदारांची विचारसरणी प्रगत असून, त्यांनी नेहमीच विकासाला साथ दिली. शिरपूरला ‘मॉडेल सिटी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी माझे सर्वंकष प्रयत्न असतील. जगाला हेवा वाटेल असे शहर आपण साकारणार आहोत. मतदारांचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी यापुढील काळात माझे काम राहील, याची हमी देतो.- चिंतन पटेल, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, शिरपूर.Malkapur Municipal Result: मलकापुरात पहिल्यांदाच कमळ फुलले; मनोहर शिंदेच निर्णायक, नगराध्यक्षपदासह मिळवल्या १९ जागा...चाळीस वर्षांपासून शिरपूरची सेवा करीत आहे. एक उच्च विचारसरणी असलेल्या लोकांचे हे शहर आहे. त्यांनी नेहमीच विकासाला साथ दिली. माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवला. भाजपचे नगराध्यक्ष आणि ३१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. माझे त्या सर्वांना म्हणणे आहे, की ज्या विश्वासाने जनतेने तुम्हाला ही संधी दिली, जनसेवेद्वारे तिचे चीज करा. मतदारांच्या उपकाराची जाणीव ठेवा. तुमच्यामागे मी नेहमीच ठाम उभा आहे.- अमरीशभाई पटेल, आमदार, शिरपूर.प्रमुख पराभूतमाजी नगरसेवक हेमंत पाटील, पांडुरंग महाजन, मोहन पाटील, योगेंद्र गिरासे.पुन्हा संधी मिळालेले विजेतेसंगीता देवरे, रोहित रंधे, सुलोचना पाटील, भूपेशभाई पटेल, वासुदेव देवरे, राजेंद्र अग्रवाल, अरुणा थोरात, आशीष पाटील, श्यामकांत ईशी, इरफान मिर्झा, दीपक माळी, गणेश सावळे, हर्शल गिरासे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.