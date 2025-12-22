उत्तर महाराष्ट्र

Shirpur Municipal Election : शिरपूरमध्ये 'पटेल' पॅटर्नचा झंझावात! ३२ पैकी ३१ जागा जिंकत भाजपची एकहाती सत्ता, चिंतन पटेल नगराध्यक्ष

BJP Sweeps Shirpur Municipal Election : शिरपूरमध्ये भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर आमदार अमरीशभाई पटेल आणि नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष चिंतन पटेल. ३२ पैकी ३१ नगरसेवक निवडून आणत भाजपने जिल्ह्यासह राज्यात शिरपूरचा बालेकिल्ला पुन्हा सिद्ध केला आहे.
शिरपूर: येथील नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने वर्चस्व राखत नगराध्यक्षपदासह ३१ जागांवर कमळ फुलविले. माजी मंत्री आमदार अमरीशभाई पटेल यांचे पुत्र चिंतन पटेल १६ हजार ९५९ मताधिक्य घेऊन विजयी झाले. त्यांनी शिवसेनेचे उमेदवार हेमंत गुलाबराव पाटील यांचा पराभव केला.

