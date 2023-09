Dhule News : अनधिकृत बॅनरबाजीमुळे शहराचे विद्रूपीकरण; धुळे महापालिकेचे कारवाईचे आदेश

By

Dhule News : महापालिका क्षेत्रात सार्वजनिक अथवा खासगी ठिकाणावर जाहिरात, बॅनर, फलक लावण्यासाठी व्यक्‍ती, संस्था, राजकीय पक्षांनी महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मात्र बहुतांशप्रसंगी अशी परवानगी न घेता अनधिकृतपणे जाहिराती, बॅनर लावण्यात येतात. त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे, असे नमूद करत याबाबत कारवाई करण्यात येत आहे. (Disfigurement of city due to unauthorized banners in dhule news)

त्यामुळे नागरिकांनी बॅनर लावण्यासाठी नियमानुसार परवानगी घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले.उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनधिकृत जाहिराती, घोषणाफलक, होर्डिंग, पोस्टर्स या संदर्भात करावयाच्या कारवाईबाबत अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील २०२२ मध्ये झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त सर्व महापालिका, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांनी अनधिकृत जाहिराती, होर्डिंग, पोस्टर्स इत्यादी निष्कासनाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी कारवाई करावी, विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार धुळे महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अर्थात अनधिकृतपणे जाहिरात फलक लावणाऱ्या व्यक्तीवर, छपाई केंद्रावर कारवाई करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर धुळे महापालिका क्षेत्रात सार्वजनिक, खासगी ठिकाणी जाहिरात, बॅनर, फलक बेकायदेशीरपणे लावू नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनातर्फे अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे यांनी केले आहे.

शुल्क भरून परवाना घ्या

धुळे महापालिका क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत पोस्टर, बॅनर काढण्याचे काम महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून करण्यात येत आहे. धुळे महापालिकेने जाहिरातफलकाची परवानगी देण्यासाठी कोणत्याही संस्थेची नेमणूक केलेली नाही. यासाठी ‘वन विंडो’ पद्धतीनुसार धुळे महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील जाहिरात विभागात अर्ज सादर करून नियमाप्रमाणे जाहिरात शुल्क भरून परवाना मिळवून घ्यावा.

दरम्यान, अर्जदाराने जाहिरातफलकावर परवाना क्रमांक छापणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय जाहिरात अधिकृत समजण्यात येणार नाही. जाहिरातीवर परवाना क्रमांक नसल्यास कारवाई करण्यात येईल, असेही अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती डहाळे यांनी नमूद केले आहे.

या क्रमांकांवर तक्रार नोंदवा

महापालिका क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे बॅनर, फलक लावलेला आढळून आल्यास धुळे महापालिकेच्या टोल फ्री क्रमांक १८००२३३३०१०, तर व्हॉट्सॲप व एसएमएससाठी ७८७५२००९२५ या क्रमांकावर तक्रार दाखल करावी.