Jalgaon News : सुरक्षितता हीच खरी दिवाळी! बाहेरगावी जाताय, सोने-रोख रक्कम लॉकरमध्ये ठेवा; पोलिसांनी सांगितल्या सुरक्षेच्या महत्त्वाच्या टिप्स

जळगाव: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील अनेक नागरिक नातेवाइकांकडे किंवा पर्यटनासाठी बाहेरगावी जाण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र अशा काळात चोरट्यांच्या टोळ्या सक्रिय होण्याची शक्यता वाढते. पोलिसांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देत काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे..दिवाळीच्या सणात मुलांना शाळेला सुट्टी असल्याने अनेक जण बाहेरगावी जाण्याचे नियोजन करीत असतात. त्यामुळे दिवाळीत अनेक घरे बंद असतात. याच संधीचा फायदा घेत चोरटे आपले उद्दिष्ट साध्य करीत असतात. घरफोडी करून लाखोंचा मुद्देमाल लंपास करीत असतात. यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असते. यासाठी नागरीकांनी आधिक काळजी घेतली तर होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचता येऊ शकते..बंद घरांवर चोरट्यांची नजरप्रत्येक वर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीत नागरिक बाहेरगावी जात असल्याने घरांच्या कुलुपांवर लक्ष ठेवणाऱ्या चोरट्यांच्या हालचाली वाढतील. अंधाऱ्या गल्ल्या, रिकामे फ्लॅट्स आणि सोसायटी परिसरातील बंद घरे हे त्यांचे प्रमुख लक्ष्य असते.....अशी घ्या काळजीमौल्यवान दागिने, रोकड व महागड्या वस्तू घरी न ठेवता बँक लॉकरमध्ये ठेवा. शेजाऱ्यांना आपल्या गैरहजेरीबद्दल माहिती द्या, जेणेकरून संशयास्पद हालचाली दिसल्यास ते तत्काळ कळवू शकतील. मुख्य दरवाजावरील कुलुपे मजबूत व सुरक्षित ठेवा. घरातील लाईट्ससाठी टायमर स्वीच लावल्यास घरात हालचाली सुरू असल्याचा आभास निर्माण होतो..सीसीटीव्ही, सुरक्षा यंत्रणा वापरासीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डोअर बेल कॅमेरे कार्यरत आहेत का हे तपासा. काही वेळा स्थानिक पोलिस ठाण्याला आपल्या प्रवासाची व गैरहजेरीची माहिती देणे उपयोगी ठरते. अलार्म सिस्टम आणि सेफ्टी लॉक वापरणेही प्रभावी ठरते..वाहनांचीही काळजी घ्यादोनचाकी किंवा चारचाकी वाहन घरासमोर न ठेवता सुरक्षित ठिकाणी पार्क करा. वाहनांच्या किल्ल्या घरात उघड्यावर ठेवू नका..नागरिकांची जबाबदारीसणांच्या उत्साहात सजगता राखणे आवश्यक आहे. सुरक्षितता हीच खरी दिवाळी या भावनेने वागल्यास सणाचा आनंद अधिक निश्चितपणे घेता येईल..Raigad Atrocity Cases : रायगड जिल्ह्यात अट्रॉसिटी गुन्ह्यांत घट; सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या कायद्यान्वये अवघे चार गुन्हे नोंद .पोलिसांचे आवाहनपोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे, की संशयास्पद व्यक्ती किंवा हालचाल दिसल्यास तत्काळ १०० या हेल्पलाइनवर किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा. तसेच, नागरिकांनी आपल्या सोसायटी किंवा परिसरात स्थानिक पातळीवर वॉचमन प्रणाली सुरू ठेवावी.