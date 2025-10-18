उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : सुरक्षितता हीच खरी दिवाळी! बाहेरगावी जाताय, सोने-रोख रक्कम लॉकरमध्ये ठेवा; पोलिसांनी सांगितल्या सुरक्षेच्या महत्त्वाच्या टिप्स

Increased Risk of Burglaries During Diwali : जळगाव पोलिसांनी दिवाळीच्या सुट्टीत बाहेरगावी जाणाऱ्या नागरिकांना घरफोडीपासून वाचण्यासाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मौल्यवान वस्तू बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवा आणि शेजाऱ्यांशी संपर्क साधा, अशा सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील अनेक नागरिक नातेवाइकांकडे किंवा पर्यटनासाठी बाहेरगावी जाण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र अशा काळात चोरट्यांच्या टोळ्या सक्रिय होण्याची शक्यता वाढते. पोलिसांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देत काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

