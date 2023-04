Dondaicha Market Committee Election : 156 उमेदवारांची माघार, 34 रिंगणात

By

Dhule News : दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. २०) उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी १५६ उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर आता १६ जागांसाठी ३४ उमेदवारी निवडणूक रिंगणात आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचा जयकिसान पॅनल व महाविकास आघाडीच्या शेतकरी परिवर्तन पॅनलमध्ये सरळ लढत होणार आहे. (dondaicha Market Committee 34 candidates are in election for 16 seats dhule news)

बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत (कंसात आजपर्यंत माघारी संख्या) सेवा सहकारी संस्था एकूण ११ जागांसाठी त्यात सर्वसाधारण ७ जागांसाठी १५ अर्ज (माघारी अर्ज ७७), महिला राखीव २ जागांसाठी ४ अर्ज (माघारी १३), इतर मागास वर्ग एका जागेसाठी २ अर्ज (माघारी १२) व विमुक्त जाती/भटक्या जमाती १ जागासाठी २ अर्ज (माघारी ७),

ग्रामपंचायत मतदारसंघाच्या एकूण ४ जागा असून, त्यात सर्वसाधारण २ जागांसाठी ४ अर्ज (माघारी २८), अनुसूचित जाती-जमाती एका जागेसाठी २ अर्ज (माघारी ९) व आर्थिक दुर्बलच्या एका जागेसाठी २ अर्ज (माघारी ३) व हमाल-तोलारी मतदारसंघाच्या एका जागेसाठी ३ उमेदवारी अर्ज (माघारी ७) अशा एकूण १६ जागांसाठी ३४ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. बुधवारी (ता. १९) व्यापारी-अडते मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे रोशन टाटिया व राहुल कवाड हे बिनविरोध निवडून आले आहेत.