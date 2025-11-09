उत्तर महाराष्ट्र

Dondaicha Election : दोंडाईचात भाजप स्वबळावर लढणार की महायुतीतून? पालकमंत्री जयकुमार रावल यांची भूमिका निर्णायक; जिल्ह्याचे लक्ष

Political Scenario in Dondaicha Nagar Parishad : धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा शिंदखेडा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार रावल हे दोंडाईचा नगरपरिषद निवडणुकीत सक्रिय झाले असून, भाजप आणि महायुतीच्या भूमिकेकडे दोंडाईचाकरांचे लक्ष लागले आहे.
दोंडाईचा: लक्षवेधी ठरणाऱ्या दोंडाईचा नगर परिषद (ता. शिंदखेडा) निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप स्वबळावर की महायुतीतून लढणार हा उत्सुकतेचा मुद्दा ठरतो आहे. परंतु, महायुतीसंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी सांगतात.

