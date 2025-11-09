Dondaicha Election : दोंडाईचात भाजप स्वबळावर लढणार की महायुतीतून? पालकमंत्री जयकुमार रावल यांची भूमिका निर्णायक; जिल्ह्याचे लक्ष

दोंडाईचा: लक्षवेधी ठरणाऱ्या दोंडाईचा नगर परिषद (ता. शिंदखेडा) निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप स्वबळावर की महायुतीतून लढणार हा उत्सुकतेचा मुद्दा ठरतो आहे. परंतु, महायुतीसंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी सांगतात. .यात भाजपसह या शिंदखेडा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून नेतृत्व करणारे राज्याचे राजशिष्टाचार तथा पणनमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्याकडे दोंडाईचाकरांसह जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. सत्ताधारी भाजपमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी असताना महाविकास आघाडीला तुल्यबळ उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक रंगतदार होणार आहे..दोंडाईचा नगर परिषदेच्या सत्तासंघर्षात भाजप महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, असा सामना रंगणार आहे. कारण महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी या निवडणुकीत आघाडीतर्फे सर्व २६ जागांवर उमेदवार दिले जाणार असल्याचे दोंडाईचा दौऱ्यावेळी जाहीर केले आहे. .महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मित्र पक्षांमध्ये जागा वाटप कसे होते हाही उत्कंठेचा मुद्दा ठरतो आहे. काही ठिकाणी राखीव आरक्षण निघाल्याने संभाव्य इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. ते सोयीच्या जागांची शोधाशोध करताना दिसत आहेत..महायुतीबाबत चर्चायेथील नगर परिषद निवडणुकीमुळे पालकमंत्री रावल स्वतः पक्षीय घडामोडींमध्ये सक्रिय झाले आहेत. त्यांचे एकेकाळचे कट्टर विरोधक माजी मंत्री डॉ. हेमंतराव देशमुख यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली आहे. तसेच त्यांच्यासह मंत्री रावल यांच्यातले पारिवारिक राजकीय वैरत्व संपविले असल्याचे गतवेळी डॉ. देशमुख यांनी जाहीर केले आहे. .त्यामुळे त्यांचे धाकटे बंधू माजी नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र देशमुख हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार गट) सक्रिय असल्याने महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात असू शकतात. परिणामी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपकडून काही जागा सोडल्या जाण्याची चर्चा शहरातील राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..घडामोडींमुळे रंगतअसे असताना महाविकास आघाडीच्या कुठल्याही बैठकीत डॉ. देशमुख गट सहभागी होताना दिसलेला नाही. त्यामुळे डॉ. देशमुख गट हा महायुतीतून निवडणूक लढविणार असल्याचे संकेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश महिला सरचिटणीस पूजा खडसे यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपत प्रवेश केला आहे..काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सनेर यांनीही काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. या स्थितीमुळे ते महायुतीमधील घटक पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपच्या प्रचारात सहभागी होतात किंवा नाही हाही जनमानसात चर्चेचा मुद्दा ठरतो आहे. तालुक्यातील अशा अनेक राजकीय घडामोडींमुळे भाजप अर्थात मंत्री रावल यांच्याकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी होत आहे. सध्या तरी अनेक इच्छुकांनी मतदारांच्या भेटीगाठींवर भर देणे सुरू केले आहे. या निवडणूक प्रक्रियेतील माघारीनंतर दोंडाईचा नगर परिषद निवडणुकीतील लढतींचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..मूळ ओबीसींनाच तिकीट, भाजपसोबत जायचं नाही; स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत शरद पवारांनी दिल्या सूचना .निवडणुकीतील वैशिष्ट१९५२ मध्ये नगर परिषद स्थापन४८ हजार ७८५ मतदारांची संख्या१३ प्रभाग आणि एकूण २६ जागानगराध्यक्षपद ओबीसी महिला राखीवपरिषदेवर चार वर्षांपासून प्रशासकमंत्री जयकुमार रावल यांचे वर्चस्वगत निवडणुकीत पक्षीय बलाबलनगराध्यक्ष (भाजप)भाजपचे २० नगरसेवकमनसेचा एक नगरसेवककाँगेस- राष्ट्रवादीचे ३ नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.