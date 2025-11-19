Dondaicha News : दोंडाईचा नगर परिषदेत भाजपचा ऐतिहासिक विजय; नगराध्यक्षांसह ७ नगरसेवक बिनविरोध

दोंडाईचा: येथील नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षांसह सात नगरसेवक बिनविरोध झाले आहेत. नगराध्यक्षपदी भाजपच्या नयनकुंवर रावल बिनविरोध झाल्या; तर भाजपचे सात नगरसेवकही बिनविरोध निवडणून आले आहेत. मंगळवारी (ता. १८) अर्ज छाननीदरम्यान नाट्यमय घडामोडीनंतर भाजपने पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वात इतिहास घडविला आहे. मंत्री जयकुमार रावल यांच्या मातोश्री चौथ्यांदा नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या. फटाक्यांची आतषबाजी, ढोल-ताशांचा गजर, घोषणा देत मोठा जल्लोष केला गेला..लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसह तेरा प्रभागातून २६ नगरसेवकपदासाठी निवडणूक २ डिसेंबरला होत आहे. मंगळवारी (ता. १८) छाननी झाली. भाजप व महाविकास आघाडीकडून नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केले होते. भाजपकडून नगराध्यक्ष पदासाठी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मातोश्री नयनकुंवर रावल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. .तर महाविकास आघाडीकडून नगराध्यक्षपदासाठी शरयु भावसार यांनी अर्ज दाखल केला होता. ते नगर परिषदेच्या थकबाकीदार असल्याने शरयु भावसार यांचा अर्ज छाननीत बाद ठरविण्यात आला. त्यामुळे नयनकुंवर रावल चौथ्यांदा नगराध्यक्षपदासाठी बिनविरोध निवड झाल्या आहेत.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या यशस्वी वाटचालीमुळे त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे जनतेने विश्वास दाखवला आहे. .जिल्ह्यातल्या चारही नगर परिषदांचे नगरसेवक भाजपचेच असतील, असा विश्वास राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला. शहरातील नागरिकांचे प्रेम दिसून आले आहे. जनतेच्या सेवेसाठी हजर असणार. पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या कर्तृत्वामुळे निवडून दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री जयकुमार रावल यांचे आभार नयनकुंवर रावल यांनी व्यक्त केले..Anmol Bishnoi: अखेर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोलला भारतात आणलं; NIA कडून अटक, कसा बनला भारतातील 'मोस्ट वॉन्टेड'?.बिनविरोध उमेदवारप्रभाग १ ब : रविना महेश कुकरेजा (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग २ अ : सरला छोटू सोनवणे (अनुसुचित जमाती महिला), प्रभाग ७ ब : चतुर जिभाऊ पाटील (सर्वसाधारण), प्रभाग ८ ब : राणी राकेश अग्रवाल (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ९ अ : वैशाली प्रवीण महाजन (इतर मागासवर्गीय महिला), ब : निखिल रवींद्रसिंह जाधव (सर्वसाधारण), प्रभाग १३ अ : भरतरी पुंडलिक ठाकूर (अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण) हे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.