Dhule News : डॉ. आशिष पाटील यांच्या सातव्या संशोधनाला ‘पेटंट’; देश-विदेशातून कौतुक

पीसीएनएल या एक टाका मूतखड्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाच्या पाठीतून किडणीपर्यंत जाण्यासाठी दुर्बीण टाकावी लागते. दुर्बीण टाकण्यासाठी रुग्णाच्या पाठीवर अचूक ठिकाणी जागा करावी लागते, त्यासाठीचे हे संशोधन आहे. हे त्रिकोणमिती प्रणालीवर तयार करण्यात आलेले आहे.

A PERCUTANEOUS ACCESS DEVICE FOR THE EXACT PUNCTURE OF THE PELVICALYCEAL SYSTEM असे या संशोधनाचे नाव आहे. पीसीएनएल करत असताना रुग्णाच्या पाठीवर दुर्बीण टाकण्यासाठी अचूक जागा, अशा पद्धतीने करावी लागते, जेणेकरून ती बरोबर किडनीपर्यंत मूतखडा असलेल्या जागेवर जाईल.

दुर्बीण टाकण्यासाठी अशा प्रकारच्या अचूक ठिकाणी जागा करण्यासाठी सर्जनला खूप सरावाची गरज असते. अनेक वेळा पीसीएनएल केल्यानंतर सर्जनला अचूकपणे दुर्बीण टाकण्यासाठी जागा करता येते. नेमकी हीच गरज ओळखून डॉ. पाटील यांनी हे संशोधन केले आहे.