Nandurbar News : महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वतोपरी मदत : डॉ. विजयकुमार गावित

Nandurbar News : जिल्ह्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून सर्वतोपरी मदत करण्याचे धोरण अंगीकारले असून, बचतगटांना त्यांच्या आवडीच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रोत्साहन देण्यासह रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यात आल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. (Dr Vijayakumar gavit statement of All help for overall development of women nandurbar news )