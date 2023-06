Deputy Mayor Election : उपमहापौर पदाची 7 जूनला निवड

Dhule News : धुळे महापालिकेतील रिक्त झालेल्या उपमहापौरपदाच्या निवडीसाठी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

त्यानुसार प्रत्यक्ष निवडीसाठी ७ जूनला सकाळी अकराला महापालिकेच्या सभागृहात विशेष सभा होईल. दरम्यान, उपमहापौरपदासाठी २ व ३ जूनला अर्ज प्राप्त करून ते सादर करता येतील.

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नागसेन बोरसे यांनी आपल्या उपमहापौरपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा हा राजीनामा २२ मेस महापौरांनी मंजूर केला. (Election for post of Deputy Mayor in dhule municipal corporation on June 7 dhule news)

त्यामुळे उपमहापौरपद रिक्त झाले. या रिक्त पदावर नवीन उपमहापौर निवडीसाठी महापालिकेने विभागीय आयुक्तांना पत्र देत तारीख, वेळ निश्‍चितीची विनंती केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विशेष सभा घेण्याच्या अनुषंगाने निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार या विशेष सभेला त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी जलज शर्मा पीठासीन अधिकारी असतील. दरम्यान, उपमहापौरपदासाठी अर्ज प्राप्त करणे व सादर करण्याचा कार्यक्रमही महापालिकेतील नगरसचिव विभागाकडून जाहीर झाला आहे.

त्यानुसार २ व ३ जूनला सकाळी अकरा ते दुपारी एकदरम्यान महापालिकेतील नगरसचिव कार्यालयातून अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) प्राप्त करून घेता येईल.

तसेच या दोन्ही दिवशी सकाळी अकरा ते दुपारी दोनदरम्यान हे अर्ज दाखल करता येतील. शनिवारी (ता. ३) सुटीच्या दिवशीही नगरसचिव कार्यालय सुरू राहील. ७ जूनला विशेष सभेत उपमहापौरपदासाठी निवडीची प्रक्रिया होईल.